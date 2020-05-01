Мария Захарова — об отказе Навального от дебатов без модератора: «Трус, трус и еще раз трус!»

В эфире Радио «Комсомольская правда» спикер МИД РФ Мария Захарова поделилась своей версией событий, приведших к отмене её дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным, запланированных на 1 мая (предысторию см. ниже в разделе «Пояснение «КП» — ред.)

— Знаете, это шулерство чистой воды. Как всегда, — рассказала Захарова об истоках своего «расхождения» с Навальным по вопросу дебатов. — Сразу после нанесенного мне персонального личного оскорбления, мало того, после того как все, что я говорила, и все, что я делала, было извращено, показано [Навальным] совершенно в таком фейковом свете, — я моментально (по-моему, даже эфир не закончился) предложила ему онлайн выйти и сделать так, чтобы я могла иметь возможность [ответить на эту критику], учитывая, что он всех всегда куда-то зовет, чтобы люди высказывали свою позицию, и чтобы эту позицию высказала и я. Я это опубликовала сразу открыто.

Дальше я начала искать их контакты. Мне было отказано. Мне никто не дал возможности с ним [Навальным] поговорить по телефону. Я где-то до двух часов ночи общалась только с его помощницами, прямо меня никто не хотел соединять, хотя это очень странно. Знаете, я разговариваю напрямую со всеми журналистами и общественными деятелями. Никто никогда меня не переводил на каких-то помощников и пресс-секретарей, мы всегда говорили прямо. И никто никогда никого не подставлял.

Потом оказалось, что и в предложенном им же самим формате предполагается модерация. Я сказала, что хочу прямо. Они сказали, что модерация. Потом все это начало обрастать дополнительными условиями. Больше всего меня возмутило, что они ограничили тему дебатов. Они сказали, что дебатировать можно только по теме интервью [которое Захарова ранее дала журналисту Михаилу Зыгарю], а по другим темам нельзя.

Блоггер Алексей НавальныйФото: Александр ГЛУЗ

Я такого в жизни никогда не видела, когда человек сначала тебя оскорбляет, дезинформацию у себя в информационном ресурсе ставит, а потом еще приводит какое-то количество помощников, модераторов, и ограничивают тему. Это просто трусость и низость. Все, на что, видимо, он способен. И ни о чем другом говорить, похоже, уже не приходится. Закрылся у себя там и даже на прямой разговор, который был мною предложен, тянутся какие-то такие вот модераторы, помощники.

Я очень хорошо знаю [Алексея] Пивоварова [который предлагался в качестве модератора] по его журналистской деятельности. Ничего не имею против него. Но, я считаю, этот разговор должен был быть прямой и без каких-либо тематических ограничений. Я прихожу к Соловьеву, я прихожу к Попову, к Скабеевой, я прихожу на CNN, я прихожу на BBC, куда только я не хожу. Я приходила в прямые эфиры всегда. И никогда никто мне не говорил о том, что мы будем ограничивать тему, и на какие-то темы говорить нельзя. Это безобразие. Я такого никогда в жизни не видела. Трус, трус и еще раз трус!

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ПОЯСНЕНИЕ «КП»: С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ

23 апреля спикер МИД РФ в ходе онлайн-интервью с журналистом Михаилом Зыгарем, рассуждая закрытии границ после коронавируса, упомянула о невероятном расширении пассажирских авиаперевозок за последние годы: «Раньше это было доступно только определённому классу: бизнесу, командировочным, служащим, а также туристам, у которых были на это возможности».

30 апреля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш выложила видеоролик под названием «Мария Захарова: отдых — это для богатых». В тот же день в аналогичном ключе на своём онлайн-стриме обрушился с критикой на женщину-дипломата и сам Навальный. Чем, по мнению многих, исказил изначальный смысл слов Захаровой, вырвав их из контекста. После чего Захарова вызвала Навального на дебаты. Тот первоначально согласился (на своих условиях), однако к настоящему моменту из-за разногласий сторон дебаты «подвисли».