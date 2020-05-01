Бот проверит, привязана ли «Тройка» к цифровому пропуску у москвичей

Департамент транспорта Москвы разработал бота для популярного мессенджера. Программа умеет проверять, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску.

— Мы создали специальный бот для удобства москвичей, где они могут проверить «Тройку». Не забудьте посмотреть, привязана ли карта, перед поездкой, — поделился руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться ботом, нужно вбить его название — @MosCardCheckBot в поисковую строку мессенджера. Программа предложит ввести 10-значный номер карты без тире и пробелов, а затем покажет результат.

В первые дни она может слегка притормаживать из-за большого числа запросов пользователей.

Напомним, в Москве до 11 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Все поездки на личном и общественном транспорте возможны только при наличии цифрового пропуска. При его получении нужно указать номер проездной карты или госномер автомобиля. Если вы раннее получали пропуск, но не привязали к нему карту, сделать это можно в любое время.

Важно проверить, чтобы данные внеслись в систему. На это нужно не менее пяти часов, поэтому стоит озаботиться решением проблемы заранее. Также проверить, привязана ли карта или номер к цифровому пропуску, можно на сайте nedoma.mos.ru.