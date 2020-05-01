2020-05-01T16:01:05+03:00
Политика

Президент Казахстана обратился к российскому премьер-министру со словами поддержки

Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Мишустину
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Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления главе кабинета министров Российской ФедерацииКасым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления главе кабинета министров Российской ФедерацииФото: REUTERS
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления главе кабинета министров Российской Федерации Михаилу Мишустину, заболевшему коронавирусом.

«Желаю скорейшего выздоровления Председателю российского правительства Михаилу Мишустину. Казахстан и Россия активно взаимодействуют в борьбе против к/вируса. Уверен, совместными усилиями преодолеем возникшие трудности», – написал Касым-Жомарт Токаев в социальной сети Twitter.

Президент Казахстана обратился к российскому премьер-министру со словами поддержки

Президент Казахстана обратился к российскому премьер-министру со словами поддержки

Добавим, что Россия и Казахстан совместными усилиями борются с пандемией, в частности, на последнем заседании ЕАЭС в середине апреля главы государств договорились о взаимодействии и системном подходе в борьбе с COVID-19, поручив правительствам скоординировать меры по предотвращению распространения коронавируса.

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