2020-05-01T16:43:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Полицейских без масок не будут штрафовать

Московские правоохранители опровергли появившиеся в СМИ сообщения
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Полицейских не будут штрафовать за отсутствие маски.Полицейских не будут штрафовать за отсутствие маски.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сотрудниками полиции, которые обеспечивают общественную безопасность без медицинских масок, никто специально не надзирает. Об этом "Комсомолке" сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.

- Полицейские руководствуются законами и внутренними приказами и используют средства индивидуальной защиты для собственной безопасности. Однако никто не собирался собирать штрафы с тех сотрудников, которые не носят перчатки и маски. Никаких "групп фиксации", которые следят за полицейскими не существует, - пояснили "КП" в столичной полиции.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой сотрудникам второго оперативного полка ГУ МВД России по городу Москве "запретили приходить на работу без средств индивидуальной защиты, а тем, кто это распоряжение нарушит - будут выписывать штраф". Меры якобы связаны со "вспышкой коронавируса" среди правоохранителей, сопровождавших "скорые" на вызовы к зараженным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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