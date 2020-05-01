Полицейских без масок не будут штрафовать

За сотрудниками полиции, которые обеспечивают общественную безопасность без медицинских масок, никто специально не надзирает. Об этом "Комсомолке" сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.

- Полицейские руководствуются законами и внутренними приказами и используют средства индивидуальной защиты для собственной безопасности. Однако никто не собирался собирать штрафы с тех сотрудников, которые не носят перчатки и маски. Никаких "групп фиксации", которые следят за полицейскими не существует, - пояснили "КП" в столичной полиции.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой сотрудникам второго оперативного полка ГУ МВД России по городу Москве "запретили приходить на работу без средств индивидуальной защиты, а тем, кто это распоряжение нарушит - будут выписывать штраф". Меры якобы связаны со "вспышкой коронавируса" среди правоохранителей, сопровождавших "скорые" на вызовы к зараженным.

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