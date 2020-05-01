2020-05-01T18:43:50+03:00
Общество

"Мир жрут май": в сети прошла первомайская "Монстрация"

В этом году акция не состоялась в реальности, но "монстранты" оторвались в Instagram
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В сети прошла первомайская "Монстрация"В сети прошла первомайская "Монстрация"Фото: Instagram.com
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Карантин не стал поводом для отмены первомайской "Монстрации". В этом году акция не прошла в реальности, зато участники оторвались в онлайне. Вооружившись креативом, сарказмом и плакатами, "монстранты" ворвались в Instagram с хэштегом "Монстрация2020".

bronnikova_swbronnikova_sw
все-таки не удержалась и пошла в магазин монстрировать . мир подобен грому дайте людям рому . #монстрация #монстрация2020
113 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стоит напомнить, что из себя представляет "Монстрация". Это ежегодное шествие с нелепыми, забавными, а порой и абсурдными плакатами. Зародилась акция в 2004 году в Новосибирске и с тех пор успела существенно расширить свою географию.

literaturozentrismliteraturozentrism
А ещё лучше заглянуть сразу на последнюю страницу. #монстрациявсамоизоляции, #монстрация2020, #монстрация, #монстрацияволгоград.
26 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В этом году участники "Монстрации" не изменили своим принципам, правда, поменяли локацию. Вместо площади - квартира, дача, подъезд, балкон. Большую часть постеров посвятили коронавирусу и самоизоляции.

sonyashcheglovichsonyashcheglovich
Изолируются на своих дачах и монстрируют #монстрация2020 #монстрация
15 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Мир жрут май", "Диванация", "Трудовые жрудни", "За права ленящихся!", "Держал дистанцию до того, как это стало мейнстримом", "Мама, я принцесса! У меня и корона есть" - креативят пользователи в соцсетях.

kukuza92kukuza92
#монстрация2020 #монстрация
17 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Некоторые, наоборот, по всей видимости подустали от коронавируса и решили выйти с "философскими" лозунгами: "Не сгущайте краски, сгущайте молоко!", "Рис уходи из плова!", "Ничто так не скрашивает одиночество, как шизофрения".

elvira_ivleva_elvira_ivleva_
Не помню сколько лет я хочу на #монстрация , но никогда не получалась. Ни разу! И вот! Свершилось! я тоже участвую. #монстрация2020 #миртрудмай
57 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поучаствовали в акции и некоторые известные личности. Например, фото с плакатом "Один лайк и я открываю бутылку" выложил у себя в Instagram журналист Леонид Парфенов.

martsencomartsenco
#монстрация2020 это, конечно, не под техно шагать по Красному, но лучше, чем вообще ничего. #монстрация
50 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
mariagovorimariagovori
Монстрацию ничто не остановит, потому что монстрация это люди @kissmyba #монстрация #монстрация2020 #моННстрация2020
197 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
bublic_cat_bussinesbublic_cat_bussines
Крик души. Ну почему они все ещё дома?! #монстрация2020 #кот #коты #монстрация #1мая
18 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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