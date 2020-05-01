"Мир жрут май": в сети прошла первомайская "Монстрация"
Карантин не стал поводом для отмены первомайской "Монстрации". В этом году акция не прошла в реальности, зато участники оторвались в онлайне. Вооружившись креативом, сарказмом и плакатами, "монстранты" ворвались в Instagram с хэштегом "Монстрация2020".
Стоит напомнить, что из себя представляет "Монстрация". Это ежегодное шествие с нелепыми, забавными, а порой и абсурдными плакатами. Зародилась акция в 2004 году в Новосибирске и с тех пор успела существенно расширить свою географию.
В этом году участники "Монстрации" не изменили своим принципам, правда, поменяли локацию. Вместо площади - квартира, дача, подъезд, балкон. Большую часть постеров посвятили коронавирусу и самоизоляции.
"Мир жрут май", "Диванация", "Трудовые жрудни", "За права ленящихся!", "Держал дистанцию до того, как это стало мейнстримом", "Мама, я принцесса! У меня и корона есть" - креативят пользователи в соцсетях.
Некоторые, наоборот, по всей видимости подустали от коронавируса и решили выйти с "философскими" лозунгами: "Не сгущайте краски, сгущайте молоко!", "Рис уходи из плова!", "Ничто так не скрашивает одиночество, как шизофрения".
Поучаствовали в акции и некоторые известные личности. Например, фото с плакатом "Один лайк и я открываю бутылку" выложил у себя в Instagram журналист Леонид Парфенов.
ИСТОЧНИК KP.RU