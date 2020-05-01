Британия прошла пик эпидемии коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время первого брифинга после выписки из больницы (в марте политик переболел коронавирусом) объявил, что Соединенное Королевство преодолело критический момент эпидемии и вышло на плато.Теперь власти готовы задуматься о разработке плана по смягчению ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения инфекции. При анализе обстановки британское правительство будет учитывать несколько критериев. Один из них - снижение числа людей, которые могут стать жертвами одного носителя вируса. Сейчас этот показатель в Британии ниже единицы - 0,6-0,9.

- Мы смогли избежать бесконтрольного и катастрофического развития эпидемии. На следующей неделе я расскажу, как мы будем запускать экономику, когда дети смогут вернуться в школу, а работники — на рабочие места, и как мы сможем сделать их безопаснее, - сказал премьер-министр. - Худший сценарий не воплотился. Мы прошли пик и теперь идем на снижение. Мы как будто проехали длинный тоннель в горах и теперь видим перед собой свет.

По его словам, сейчас главное не столкнуться со второй волной заболеваемости COVID-19, которая может оказаться серьезней.

Цель, которую ставили британские власти, - тестировать на коронавирус ежедневно по 100 тысяч человек, практически достигнута. Сейчас каждый день медики берут анализы у 80 тысяч британцев.

С начала эпидемии в Британии заболели коронавирусом нового типа более 171 тысячи человек, из них 26 771 пациент умер.