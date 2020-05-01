Последние «Люди Икс» принесли убытки в 133 миллиона долларов, а «Мстители» - прибыль в 800 миллионов

Кассовые сборы и прибыль - это разные вещи. Студиям, которые выпускают фильмы, достаются отнюдь не все деньги, которые те собирают в прокате. Во-первых, огромные деньги тратятся на рекламу и печать копий - иногда эта сумма в несколько раз превышает производственный бюджет. Во-вторых, половину вырученных за билеты денег сразу забирают себе кинотеатры. Есть свои сложности и в отдельных странах: например, в Китае фильм «Мстители: финал» собрал 614 миллионов долларов, но лишь четверть этой суммы досталась студии Disney - такова уж специфика проката в этой стране.В общем, подводных камней тут очень много. И давно известно, что голливудская бухгалтерия - вещь хитрая, в ней черт ногу сломит. Но, тем не менее, окончательные итоги по чистой прибыли и чистым убыткам подсчитали на сайте Deadline.

Начнем с главных провалов.

Самые убыточные фильмы

1. «Люди Икс: Темный Феникс»

Убытки: 133 млн. долларов

Люди Икс: Тёмный Феникс.

Франшиза «Люди Икс» в ее привычном для кинозрителей виде на этой картине закончилась. «Темный Феникс» из всего киносериала собрал в мировом прокате меньше всего денег - всего 252 миллиона долларов (при бюджете в 200). Причин сразу несколько. Фильм поставил дебютант Саймон Кинберг (раньше он выступал только в качестве продюсера, и оказалось, что продюсерского опыта режиссеру недостаточно). Картину долго и мучительно переделывали, она несколько раз поменяла дату выхода, а когда вышла, была разгромлена критиками. Ну и плюс герои уже начали откровенно надоедать публике.

2. «Терминатор: Темные судьбы»

Убытки: 122,6 млн. долларов

Терминатор: Тёмные судьбы .Официальный трейлер

Этот фильм критикам, наоборот, скорее понравился, а зрителям - не очень. Да, к нему приложил руку Джеймс Кэмерон, автор оригинальной классической дилогии про терминаторов, и в сюжет вернули Сару Коннор в исполнении Линды Хэмилтон. Но это не помогло: в фильме просто не оказалось ни одной оригинальной и по-настоящему яркой идеи.

3. «Кошки»

Убытки: 113,6 млн. долларов

CATS - Трейлер.

Официально худший фильм прошлого года, если судить по итогам антипремии «Золотая малина» - и одна из главных коммерческих катастроф. Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера на экране превратился в душную и очень странную историю, в которой заслуженные артисты, обезображенные гримом и компьютерными спецэффектами, распевали песни на какой-то лондонской помойке и выглядели при этом абсолютными идиотами.

4. «Гемини»

Убытки: 111,1 млн. долларов

Гемини - Официальный трейлер 2 (HD).

Сценарий фильма о киллере, сражающимся с собственным клоном, который моложе его на 20 лет, был написан еще в 1997 году. Его много раз пытались запустить в производство, на главную роль прочили то Харрисона Форда, то Шона Коннери, то Мела Гибсона, то Клинта Иствуда… Лишь пару лет назад двукратный лауреат «Оскара» Энг Ли наконец взялся всерьез за этот неликвид, пригласив на главную роль Уилла Смита. Но никого уже не удивил и не заинтересовал сюжет, в котором известный актер встречается с собственным компьютерным молодым двойником. Помимо прочего, фильм вышел невыносимо скучным.

5. «Потерянное звено»

Убытки: 101,3 млн. долларов

Потерянное звено Русский трейлер.

Мультфильм про йети, который ищет в Гималаях своих родственников, совсем не приглянулся аудитории и прошел почти незамеченным. Он, правда, был в итоге номинирован на «Оскар» - но в пятерке номинантов «Потерянное звено» выглядело заодно и самым слабым.

Самые прибыльные блокбастеры

1. «Мстители: финал»

Прибыль: 890 млн. долларов

Мстители: Финал - трейлер.

Общие сборы составили почти три миллиарда, это самый кассовый фильм в истории кино (по крайней мере, если не учитывать инфляцию - а если учитывать, на первом месте по-прежнему будет «Аватар», который в сегодняшних деньгах собрал бы 3 250 000 000 долларов).

2. «Холодное сердце-2»

Прибыль: 599 млн. долларов

Холодное сердце 2 - Финальный трейлер.

На производство этой сказки для девочек ушло 150 миллионов долларов, на рекламу и печать копий - 145 млн., на выплату бонусов тем, кто участвовал в ее создании - еще 35 млн. Но сборы в мировом прокате составили 1 450 000 000 долларов, так что о затраченных деньгах студия Disney ни секунды не пожалела.

3. «Король Лев»

Прибыль: 580 млн. долларов

Король Лев - официальный трейлер.

Еще один фильм студии Disney, которая в прошлом году гребла деньги лопатами. Критикам не очень приглянулась компьютерная переделка классического мультфильма, но зрители оказались другого мнения.

4. «Джокер»

Прибыль: 437 млн. долларов

Джокер - финальный трейлер.

Никто, включая режиссера Тодда Филлипса, не рассчитывал на такой успех. «Джокер» планировался как сравнительно скромный эксперимент - история маленького бездарного клоуна, который сходит от отчаяния с ума, мрачный и жестокий фильм с рейтингом R («дети до 17 допускаются только в сопровождении взрослых»). А в результате - главный приз Венецианского кинофестиваля и более миллиарда долларов сборов.

5. «Капитан Марвел»

Прибыль: 414 млн. долларов

Капитан Марвел Русский трейлер.

Супергероиня в исполнении Бри Ларсон очень понравилась зрителям: предполагается, что когда студия Marvel начнет комплектовать новую команду Мстителей, во главе встанет именно она.

Маленькие фильмы, большие деньги

Кроме блокбастеров, неплохую прибыль принесли студиям и малобюджетные картины.

1. «Клаустрофобы» (Escape Room)

Прибыль: 46,6 млн. долларов

Производственный бюджет ужастика о нескольких людях, согласившихся принять участие в крайне опасной игре, составил всего 9 млн. долларов, а в прокате он собрал свыше 155.

2. «Паразиты»

Прибыль: 46,2 млн. долларов

Бюджет у фильма Пон Чжун-Хо был 11 миллионов долларов. Только в Южной Корее он собрал 53 млн., а всего в мире - 254 млн. Конечно, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах и несколько «Оскаров», включая главный, за лучший фильм года, очень этому помогли.

3. «Проклятие Плачущей»

Прибыль: 45,6 млн. долларов

Еще один малобюджетный (9 млн. долларов) ужастик, собравший в прокате целых 123 млн.

4. «Yesterday»

Прибыль: 45 млн. долларов

Комедия Дэнни Бойла о музыканте, очутившемся в мире, где никто, кроме него, не знает песен The Beatles, стоила 26 млн. долларов, а в мировом прокате собрала свыше 150 млн.

5. «Хорошие мальчики»

Прибыль: 39 млн. долларов

Грубоватая комедия о приключениях нескольких шестиклассников стала неожиданно большим хитом в США - в других странах успех был значительно скромнее.