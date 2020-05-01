Трамп заявил об искусственном происхождении коронавируса, а его шеф спецслужб с этим не согласился

США уже давно вышли в мировые лидеры по коронавирусу: погибших американцев — порядка 60 тыс. чел. (больше, чем на войне во Вьетнаме); больных — свыше миллиона. И вопрос №1 в их политической повестке — кто же виноват в катастрофе: свои или чужие? Теория о том, что за вирус должна ответить страна его происхождения, КНР, набирает за океаном всё больше сторонников:

«В широкой научной среде существует консенсус, что COVID-19 не является плодом человеческих рук или результатом генетического модифицирования. В то же время разведсообщество США продолжит изучение версий, действительно ли вирус возник из-за контакта заражённого животного и человека — либо был случайным образом выпущен из лаборатории Уханя», — говорится в недавнем заявлении американских разведчиков.

И.о. директора национальной разведки США (так называется верховный орган, координирующий все 17 спецслужб страны) уже два месяца является «человек Трампа» — экс-посол США в ФРГ, видный республиканец Ричард Гренелл. Сложно предположить, что подобное заявление на болезненную во всех смыслах тему пандемии может противоречить магистральной линии Белого дома.

Но сам президент Дональд Трамп придерживается несколько иной версии о происхождении «ковида» — и делится ею в своей привычной манере:

— Да есть, — коротко ответил он на вопрос, «есть ли сведения об искусственном происхождении коронавируса из китайской лаборатории» на последней пресс-конференции. Прочие данные раскрывать отказался — дескать, ещё идёт следствие.

Почему же одна голова белоголового орлана не знает, что говорит другая? Об этом «КП» рассказал кандидат исторических наук, эксперт по американским спецслужбам Ярослав Левин:

— Сложно сказать, на чём основывается президент в своих высказываниях, поскольку данные разведки («вирус НЕ искусственный») наверняка точны и однозначны. Единственным логичным объяснением может быть стремление Трампа такими высказываниями отвлечь внимание американцев от собственных ошибок. Не столь давно была опубликована информация, что ЦРУ и другие разведслужбы ещё на рубеже декабря-января дважды предупреждали хозяина Белого дома об опасности пандемии для Америки, однако он проигнорировал эти сообщения (то ли просто не прочитал доклад, то ли не посчитал его значимым).

Другой печальной ошибкой президента можно назвать роспуск «отделения глобального здравоохранения» при министерстве здравоохранения и социальных служб США. Оба эти провала активно используют противники Трампа накануне президентских выборов-2020, и у него мало других возможностей для манёвра, кроме как активно утверждать об «искусственной природе» вируса: в таком случае мы, мол, не виноваты, — полагает эксперт.