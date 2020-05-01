Выпрыгнули из ящика: Новые ютуб-шоу от Гудкова, Варнавы, Little Big и других телеперсонажей

«Бой с герлс»

Проект выходит в Youtube и на канале «Пятница!» одновременно. Ведут его двое резидентов шоу Comedy Woman — Александр Гудков (помощник Ивана Урганта) и Екатерина Варнава. Суть, как понятно из названия, проста: женщины и мужчины выясняют, кто круче. Дамам задают сугубо мужские вопросы (про кастет, пыр, карбюратор), кавалерам — исключительно женские (про размер колготок, комбидрес, супинатор, кушон). Это милое, энергичное и веселое шоу без унижений гостей и мата.

БОЙ С ГЁРЛС. 1 выпуск. Гудков, Варнава, Темникова, Мигель, Миногарова, Шастун..

А конкурсы и правда интересные: трясущаяся на специальной установке ведущая Маша Миногарова пытается объяснить, что такое протеин и домкрат, хореограф Мигель, лежа на скейте, заглядывает под килт бравым мужикам, Лена Темникова получает борщом в лицо, не угадав, какой проводок от «взрывчатки» надо перерезать. В проект, помимо перечисленных звезд, приходили повар Константин Ивлев, ведущая Регина Тодоренко, актриса Ян Гэ, певец Тимур Родригез и другие. Смотреть можно всей семьей.

«Бар в большом карантине»

Реанимированный проект «Бар в большом городе» вернулся в Youtube в карантинном формате. Некоторое время назад ведущая шоу Ирина Чеснокова (экс-актриса шоу «Однажды в России») прекратила выпуск проекта после того, как гости (Алексей Щербаков, Тамби Масаев и Рустам Саидахмедов) довели ее до слез. Напомним, в условный бар Ирины приходят звезды разных уровней и выдают откровенные и иногда даже стыдные истории про себя, слегка выпивая. Как правило, это очень смешно и необычно, ведь в пресных интервью знаменитости ничего подобного о себе никогда не рассказывают. Но выпуск с той троицей вывел из себя даже Чеснокову.

Бар в большом карантине . Выпуск #48.

И вот она вернулась — конечно, шоу пришлось переформатировать, какие теперь бары? Запись идет из дома, гости выпивают на кухне, а Чеснокова модерирует откровения по видеосвязи. Щербакова и Ко теперь не зовут, зато Little Big, Тимур Батрутдинов, актеры шоу «Импровизация», Михаил Шац и другие звезды у Ирины побывали.

Ирина ЧесноковаФото: Евгения ГУСЕВА

«На гречке дома»

Еще одно развязное и прикольное шоу. Литератор Александр Цыпкин, рассказы которого известные актеры часто читают за деньги, сидя дома интервьюирует звезд. Ну как интервьюирует? Просто мило беседует с ними, как со старыми добрыми друзьями. Под коньяк. С одной стороны, ничего особенного, а с другой — Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Милош Бикович и другие звезды первого эшелона предстают в домашних растянутых футболках и в непосредственной манере рассказывают о том, как справляются с изоляцией. Так, Светлана Ходченкова показала, что у нее осталось в холодильнике, а Максим Матвеев и Лиза Боярская, чуть захмелев от виски, много смеялись и шутили.

Александр ЦыпкинФото: Борис КУДРЯВОВ

На гречке дома . Елизавета Боярская и Максим Матвеев в гостях у Александра Цыпкина.

БОНУС

«Карантиновидение» от Little Big

Карантиновидение 2020 - Полина Гагарина, Morgenshtern, Гарик Харламов.

16 мая Первый канал покажет то, что осталось вместо «Евровидения-2020». Специальный концерт Europe Shine A Light — это смонтированный ряд клипов от несостоявшихся участников вокального конкурса. А питерская группа Little Big, которая должна была представить Россию в шоу, дожидаться эфира не стала. И запустила свой конкурс — «Карантиновидение». Отбор максимально чудовищных с точки зрения музыки и артистизма клипов ведет Ильич (Илья Прусикин) — лидер Little Big. Вместе с соратниками. В гости к нему приходят и звезды: Полина Гагарина, Гарик Харламов и так далее.