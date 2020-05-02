2020-05-01T23:07:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 2 мая 2020 достигло 114 573

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 2 мая 2020 года
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Последние новости о числе заболевших коронавирусом в РоссииПоследние новости о числе заболевших коронавирусом в РоссииФото: Артем КИЛЬКИН
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Число заболевших коронавирусом в России на 2 мая 2020 года достигло 114 573. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве (57 300, +3561), Московской области (12 507, +797) и Санкт-Петербурге (4411, +349). Более тысячи пациентов с COVID-19 в Нижегородской (2123, +179), Тульской (1047, +82), Мурманской (1313, +86), Ростовской (1026, +83) и Калужской областях (1006, +121), а также в Краснодарском крае (1083, +66) и Республике Дагестан (1553, +164).

За все время эпидемии от коронавируса благополучно излечились 13 285 человек, за минувшие сутки их число увеличилось на 1656. Жертвами COVID-19 стали 1172 человека, по данным сайта стопкоронавирус.рф проведено более 3,7 миллионов тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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