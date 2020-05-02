Коронавирус в России, последние новости на 2 мая 2020: Заболел глава Минстроя Владимир Якушев

COVID-19 продолжает шествие по высоким кабинетам. Следом за премьер-министром Михаилом Мишустиным, коронавирус нашли у главы Министерства строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Сам министр заявил, что будет проходить лечение под наблюдением врачей в одной из московских больниц. Также положительный тест на коронавирус сдал его заместитель Дмитрия Якушева. Временным исполняющим обязанности главы Минстроя назначен Никита Стасишин.

Врачи московской больницы в Коммунарке выявили еще один симптом COVID-19. Речь идет о кожных высыпаниях и нарушениях свертываемости крови.

- Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины (…) В первую очередь высыпания на коже кистей и живота, - описал симптомы главврач больницы Денис Проценко.

Вопреки прогнозам некоторых экспертов, карантин, по всей видимости, приведет не к росту рождаемости, а к очередной демографической яме. Затянувшаяся изоляция, помноженная на кризис, разрушает все больше семей, а статистика по абортам бьет рекорды.