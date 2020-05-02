2020-05-01T22:32:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 2 мая 2020 года составило 1169 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 2 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноРежим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноФото: Мария ЛЕНЦ
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 2 мая 2020 года составило 1169 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксирован 114431 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 7933 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 13220 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3561) и Подмосковье (797), Санкт-Петербург (349), Нижегородская область (179), республика Дагестан (158), а также Нижегородская(150), Брянская (118), Калужская область (121) и Ставропольский край (89, а также Брянская (88), Мурманская (86), Ростовская (83) и Тульская (82) области. Меньше всего в республике Алтай, Ненецком автономном округе и Сахалинской области – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, исследователи из Чикагского университета, проанализировав эпидемии “испанки”, атипичной пневмонии и свиного гриппа, назвали три фактора, которые могут помочь остановить пандемию коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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