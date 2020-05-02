Число выздоровевших от коронавируса в России на 2 мая 2020 года составило 13220 человек

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 2 мая 2020 года составило 13220 человек. За сутки полностью выздоровели и были выписаны врачами из больниц 1601 пациент.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксирован 114431 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 7933 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3561) и Подмосковье (797), Санкт-Петербург (349), Нижегородская область (179), республика Дагестан (158), а также Нижегородская(150), Брянская (118), Калужская область (121) и Ставропольский край (89, а также Брянская (88), Мурманская (86), Ростовская (83) и Тульская (82) области. Меньше всего в республике Алтай, Ненецком автономном округе и Сахалинской области – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о еще одном симптоме коронавируса: врачи отмечают высыпания на руках и животе пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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