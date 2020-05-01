2020-05-01T23:22:34+03:00
В мире

Два британца изолировались на время карантина в пабе

Друзья признались, что им не приходится жаловаться на новые условия жизни
Арина СУВОРОВА
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29-летний Дом Таунсенд и 39-летний Стив Понд решили провести карантин в пабе The Prince в Северном Лондоне.29-летний Дом Таунсенд и 39-летний Стив Понд решили провести карантин в пабе The Prince в Северном Лондоне.Фото: REUTERS
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Пока власти Британии обещают разработать план постепенного снятия ограничительных мер, а простые британские подданные выступают против отмены карантина, двое лондонцев неплохо коротают время в самоизоляции, пишет издание Metro.

29-летний Дом Таунсенд и 39-летний Стив Понд решили провести карантин в пабе The Prince в Северном Лондоне. Друзья вместе владеют питейным заведением и на пару снимают квартиру, которая находится над ним. Из квартиры есть выход на крышу, где Том со Стивом жарят барбекю, а еще небольшой садик позади дома.

Большую часть дня друзья пьют пиво Фото: REUTERS

Большую часть дня друзья пьют пивоФото: REUTERS

Большую часть дня друзья проводят время в пустующем пабе, как подобает настоящим мужчинам: пьют пиво, играют в видеоигры, мини-гольф и шахматы.

На свои условия самоизоляции друзья не жалуются. У них есть все самое необходимое: большой выбор пива и любимый паб. Правда, им не хватает посетителей, которые оживляют обстановку в заведении. В этой тишине любой сторонний звук пугает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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