«Это невозможно!»: Захарова ответила, запрещало ли начальство идти на дебаты с Навальным

Скандал разгорелся между блогером Алексеем Навальным и официальным представителем МИД Марией Захаровой. Оппозиционер оскорбил ее в своем шоу на YouTube. Захарова попыталась вызвать Навального на публичный разговор. Но сделать этого не удалось. Блогер попытался перевести встречу в дебаты, позвать модератора, сузить тему обсуждения.

Тогда Захарова от идеи отказалась. Многие решили, что сделала она это под давлением руководства. На это официальный представитель МИД ответила в эфире Радио «КП» в программе Олега Кашина и Романа Голованова «Отдельная тема».

- Мне его же люди (представители Навального, - ред.) и запретили. Которые опутали все это такой махинацией, что участвовать в этом было невозможно, - сказала она. Захарова добавила, что договориться о разговоре лично с Навальным было невозможно. - Тебе дается номер телефона какой-то корпоративный, ты звонишь, а тебя все время переключают. Потом тебя выводят на модератора. Потом тебя модератор опять переключает. Это невозможно. Я в какой-то момент сказала: послушайте, дайте мне спокойно, нормально набрать номер (Навального, - ред.), я все выясню. Нет, нельзя. Ничего нельзя. Все можно только опосредованно. Поэтому я этот кошмар, который льется, все эти фейки, вся эта грязь, - я слушать это не хочу.

Она отметила, что руководство не давало ей запретов.

- Те люди, которые ходят в прямые эфиры по-настоящему, не заранее, как мне предлагалось, по намеченному сценарию, а по-настоящему, этим людям нельзя запретить по одной простой причине. Либо они принимают эту историю, либо они не принимают. Вот и все. Здесь можешь сразу себе просто сделать зарубку и пометку, что мне запретить нельзя, - поделилась Захарова.

Представитель МИД отметила, что оскорбления и клевета начались во время стрима Навального в Интернете. И продолжились, когда она пыталась договориться с представителями оппозиционера по телефону.

- Когда выходит человек в эфир своей программы, сначала зачитывает ранее состряпанные кем-то фейки (не кем-то, а с этого сайта Ходорковского), а потом говорит о том, что я алкоголичка, и то, что у меня мама – консул, - мы вообще о чем говорим? У меня мама – искусствовед. У меня мама работала в посольстве техническим сотрудником. Она два языка знала, ее позвали работать в консульский отдел. Она никогда не была никаким консулом. Но человек это говорит, - поделилась Захарова.

Захарова ответила, будет ли она подавать в суд на блогера.

- Мы же все видим, что у нас абсолютно нет какого-то инструментария цивилизованного решения таких вопросов. Как можно сделать, что нужно сделать, куда надо идти? Как себя защитить от такой лжи и такого обмана? Никак, получается, - подытожила официальный представитель МИД.

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