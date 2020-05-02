2020-05-02T07:28:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 2 мая 2020: больше 53 тысяч человек вылечились

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 2 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 2 мая 2020: зафиксировано больше 122 тысяч случаев заболеванияКоронавирус в Турции, последние новости на 2 мая 2020: зафиксировано больше 122 тысяч случаев заболеванияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 2 мая 2020 года таковы: общее число зараженных достигло 122 392, выздоровели 53 808 человек, скончались - 3 258 человек.

В стране до сих пор введены строгие ограничительные меры: каждую неделю в Турции в 31 провинции вводят комендантский час, въезды и выезды в крупных городах закрыты, международное авиасообщение временно приостановлено. Но в некоторых провинциях уже ослабили ограничения. Несмотря на то, что каждый день в стране выявляют новые случаи заболевания коронавирусом, их становится все меньше. А число излечившихся быстро растет.

Так как ситуация с COVID-19 улучшается, заговорили и о туризме. Турция - популярная для отдыха страна. Конечно, сезон откроется только после эпидемии, но многие уже сейчас переживают, что цены на отдых в Турции поднимутся. Однако, владельцы отелей успокоили - контракты с туроператорами были заключены еще до пандемии, так что повышения цен не будет.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 2 мая 2020 года, в Анталии погибла 31-летняя гид, отмечая частичное снятие карантина. Олеся переехала из Казахстана еще пять лет назад и устроилась в Турции на работу. Страна ей очень нравилась.

26 апреля местные власти сняли некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса. Людям разрешили выходить из дома. Олеся позвала подругу к водопадам, чтобы провести фотосессию. Девушка перелезла через ограждение, поскользнулась и упала с обрыва. Тело Олеси нашли через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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