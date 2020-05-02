2020-05-02T11:36:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 2 мая 2020: 9 623 заболевших за сутки

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших на 2 мая 2020 в России составило свыше
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Число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 2 мая 2020 года достигло 124 054.За последние сутки выявлено 9 623 новых случаев заражения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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