Новые случаи заражения коронавирусом в России на 2 мая 2020: 9 623 заболевших за сутки
Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших на 2 мая 2020 в России составило свыше
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Число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 2 мая 2020 года достигло 124 054.За последние сутки выявлено 9 623 новых случаев заражения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019.
ИСТОЧНИК KP.RU
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