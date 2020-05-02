2020-05-02T14:12:46+03:00
Дом. Семья

Российская кинологическая федерация рассказала, как действовать в случае пропажи собаки

Материал, написанный экспертами-кинологами РКФ, размещен на сайте «Комсомольской правды»
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
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Найти питомца можно в первые 24 часа, но только если не терять время.Найти питомца можно в первые 24 часа, но только если не терять время.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Зачастую, владельцы собак из-за паники и незнания не могут достаточно быстро и адекватно отреагировать, если их подопечный потерялся. В то же время, наиболее высокая вероятность найти потерявшегося питомца – первые 24 часа с момента пропажи, - говорят эксперты РКФ.

В первую очередь, по их мнению, необходимо обыскать окрестности того места, где владелец видел собаку в последний раз, а также территорию вокруг дома и места ежедневного выгула – туда собака может направиться в первую очередь. Питомца, при этом, нужно постоянно звать по имени.

Одновременно с этим необходимо сразу же разместить объявление на крупнейших ресурсах по поиску пропавших животных, в социальных сетях, оповестить ближайшие ветклиники, частные фермерские хозяйства, питомники.

При этом, лучшая защита – это профилактика, уверены в РКФ. Там напомнили владельцам собак о необходимости приобрести для своего четвероногого друга адресник, на котором должна быть отображены контактные данные владельца собаки.

В материале подчеркивается, что ежедневно в России пропадают десятки домашних собак, а в теплый сезон это количество возрастает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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