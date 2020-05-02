2020-05-02T16:43:00+03:00
Спорт

Неймар и Мбаппе стали чемпионами. Роналду придется еще поиграть

Преждевременна остановка первенства станет причиной утраты 243 миллионов евро
Сергей КИРИЛЛОВ
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Неймар и Мбаппе вновь стали чемпионами Франции.Неймар и Мбаппе вновь стали чемпионами Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чемпионат Франции окончательно остановлен и ПСЖ объявлен чемпионом. Неймар и Мбаппе вновь стали чемпионами Франции. «Марсель» и «Ренн» попали в Лигу чемпионов напрямую. «Монако», за которое играет наш Саша Головин, финишировало в середине турнирной таблицы на 9-м месте. «Амьен» и «Тулуза» покидают высший свет французского футбола.

Уже подсчитали, что Лига 1 из-за преждевременной остановки первенства потеряет 243 миллиона евро. В основном это деньги от непроданных телетрансляций и билетов на матчи.

А вот в Англии, Италии чемпионаты все же хотят доиграть. К примеру, «Челси» сообщил своим игрокам, что они должны вернуться в расположение команды после 3 мая. Только вот непонятно, как это сделать, когда прекращено практически все авиасообщение. Виллиан, Эмерсон и Алонсо разлетелись по домам с разрешения клуба, но если им все же удастся прилететь в Лондон, то придется пройти 14-дневный карантин.

В Италии тоже делается все, чтобы чемпионат был продолжен. За это проголосовали все 20 клубов Серии А. Только вот местные власти стараются всячески оттянуть открытие спортивных баз. Не спешит возвращаться в Турин и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ему это сделать на личном самолете не трудно. Но его партнер по нападению аргентинец Пауло Дибала на днях сдал уже четвертый положительный тест на коронавирус.

В Испании, где бушует эпидемия, пока явно не до футбола, и об окончательном прекращении чемпионата пока не говорят.

КСТАТИ

Российский полузащитник Александр Головин не попал в символическую сборную чемпионата. В основном в ней зведы ПСЖ и «Ренна», который выстрелил в этом сезоне. Она выглядит так: Сборная сезона Лиги 1: Предраг Райкович («Реймс»), Амари Траоре («Ренн»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Юнис Абдельхамид («Реймс»), Крист-Эммануэль Мауасса («Ренн»), Марко Верратти («ПСЖ»), Эдуардо Камавинжа («Ренн»), Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе (все – «ПСЖ»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»).

Чемпионы на карантине.Из-за коронавируса профессиональным спортсменам пришлось отказаться от привычных тренировок. Но настоящие чемпионы не сдаются!

ИСТОЧНИК KP.RU

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