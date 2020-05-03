2020-05-03T01:13:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавиру в Европе и мире, последние новости на 3 мая 2020: испанцев выпускают на улицу, а британцы боятся отмены карантина

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Европе и мире на 3 мая 2020
Алексей ВАРЕНОВ
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Америка постепенно выходит из шестинедельного локдауна.Америка постепенно выходит из шестинедельного локдауна.Фото: REUTERS
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По данным ВОЗ, американского и европейского Центров по предотвращению и контролю за инфекционными заболеваниями, на сегодняшний день в мире зафиксировано 3 миллиона 633 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS второго типа (SARS-CoV-2), из них 239236 человек скончались.

США

Америка постепенно выходит из шестинедельного локдауна. На следующей неделе, как ожидается, послабления карантинного режима произойдут в половине штатов. Тем временем, за пособием по безработице обратилось уже более 30 миллионов американцев. И это не конец, считают местные экономисты.

Послабления режима не касаются западных штатов тихоокеанского побережья и атлантического Северо-Востока, кроме штата Мэн: там ситуация еще далека от улучшения. Город и штат Нью-Йорк по-прежнему остаются эпицентром заболеваемости, число зараженных превышает 308 тысяч, а число погибших в полдень субботы равнялось 18399. На втором месте идет соседний — через реку от Манхэттена — штат Нью-Джерси (121 тысяча подтвержденных случаев и более 7500 погибших), который по количеству новых смертей уже два дня подряд обгоняет лидера. Замыкают тройку лидеров штат Массачусетс со столицей в Бостоне — 64 тысячи больных и 3716 умерших.

На следующей неделе, как ожидается, послабления карантинного режима произойдут в половине штатов. Фото: REUTERS

На следующей неделе, как ожидается, послабления карантинного режима произойдут в половине штатов.Фото: REUTERS

А в Лос-Анджелесе (6-место среди графств и 2-е среди крупных городов) часть населения по-калифорнийски расслабленно бунтует по поводу закрытых пляжей. Пока правоохранители справляются, разгоняя протестующих калифорнийцев одним фактом своего приезда на место.

Десятки человек вышли к зданию Капитолия штата Иллинойс.Десятки человек требуют открыть бизнес после того, как губернатор штата Джей Роберт Притцкер объявил о продлении срока домашней самоизоляции до первого мая.

Новый очаг заболеваемости возник на границе Аризоны и Нью-Мексико — на территории резервации Навахо-Нейшн, где проживают индейцы Навахо, Апачи и Чирикауа. К сожалению, коренные жители США наиболее предрасположены к тяжелому протеканию COVID-19 — у них очень высокий уровень диабета, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. По данным Университета Джона Хопкинса, у индейцев в 600 раз выше вероятность скончаться от туберкулёза или в 200 раз — от диабета, чем в среднем по стране. На сегодня там болеют почти 1,9 тысячи человек, 60 умерли.

Через семь недель после введения жесткого карантина и через семь дней после того, как на улицу разрешили выходить детям, в субботу в Испании ограничения частично сняли и со взрослых. Фото: REUTERS

Через семь недель после введения жесткого карантина и через семь дней после того, как на улицу разрешили выходить детям, в субботу в Испании ограничения частично сняли и со взрослых.Фото: REUTERS

Испания

Через семь недель после введения жесткого карантина и через семь дней после того, как на улицу разрешили выходить детям, в субботу в Испании ограничения частично сняли и со взрослых. Не всем сразу, а посменно: например, дети до 16 лет могут гулять только с 6 до 10 утра. Потом могут выходить и взрослые — тоже разделенные по возрасту и времени. Еще одним свидетельством того, что жизнь в стране налаживается стало закрытие временного специализированного госпиталя, развернутого в крупнейшем выставочном центре Мадрида. Испания занимает второе место в мире по числу заболевших и пятое по числу погибших: выявлено 213,4 тысячи случаев и зарегистрировано 24,5 тысячи погибших.

Великобритания

В Великобритании по социологическим опросам две трети населения (67%) после отмены карантина будут неловко себя чувствовать на массовых собраниях, типа концертов или спортивных мероприятий. Половина родителей боится отпускать детей в школу, когда они откроются. Три британца из пяти будут стараться меньше пользоваться общественным транспортом и посещать бары или рестораны. Непонятно, что сильнее сказалось на психике жителей Британских островов — второе место в Европе по числу погибших от COVID-19 (на сегодня — 27583 человека), пример поначалу скептика, а потом пациента интенсивной терапии премьер-министра Бориса Джонсона, или убедительность государственной пропаганды с призывами сидеть дома? К сожалению, британцам расслабляться рано: за прошедший день скончалось 739 человек, что оставляет Соединенному Королевству шанс обогнать европейского лидера — Италию.

К сожалению, британцам расслабляться рано: за прошедший день скончалось 739 человек, что оставляет Соединенному Королевству шанс обогнать европейского лидера — Италию. Фото: REUTERS

К сожалению, британцам расслабляться рано: за прошедший день скончалось 739 человек, что оставляет Соединенному Королевству шанс обогнать европейского лидера — Италию.Фото: REUTERS

За пределами Европы, как сообщает BBC по данным Европейского центра по предотвращению и контролю за инфекционными заболеваниями, лидерами по числу ежедневных смертей от COVID-19 становятся страны Латинской Америки — Бразилия, Мексика, Перу.

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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