Джефф Безос поднимает на коронавирусе $35 млн в день, а Илону Маску предложили заткнуться

Если у нас главным борцом с коронавирусом стало государство, то в Америке на передовой оказались и технари-миллиардеры, которые благодаря прорыву в новых технологиях заработали состояние, сопоставимое с бюджетом какой-нибудь страны средней руки. Естественно, люди, которые двигают вперед прогресс на планете, стали заметными действующими лицами коронавирусной эпопеи.

Билл Гейтс предсказал: умрут 65 миллионов

Крестный отец компании “Майкрософт” давно отошел от дел и занимается в основном благотворительностью. Но недавно Билл Гейтс продемонстрировал, что не случайно стал самым богатым человеком на планете и по прежнему способен просчитывать ситуацию на много ходов вперед. В октябре 2019 года за пару месяцев до вспышки коронавируса в Ухане благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс организовал и профинансировал масштабные учения под названием “Событие 201”.

Это напоминало чем-то штабную игру военных, где генералы моделируют ход военных действий, только в нашем случае эксперты Центра медицинской безопасности Университета Джонса Хопкинса политические аналитики и представители бизнеса моделировали развитие пандемии вымышленного патогенного коронавируса CAPS. По условиям игры летальность этого гипотетического вируса была также высока как у коронавируса, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, но распространялся он с такой же легкостью, как грипп. В итоге выяснилось, что ресурсов здравоохранения недостаточно, чтобы справиться с пандемией, а действия политиков будут запоздалыми и неадекватными, в результате за 18 месяцев в мире умрет 65 миллионов человек. Прогноз оказался настолько пугающе похожим, что конспирологи обвинили Гейтса в том, что он организовал и реальную пандемию.

Крестный отец компании “Майкрософт” давно отошел от дел и занимается в основном благотворительностью.Фото: REUTERS

Последний был вынужден объяснять, что целью симуляции была попытка призвать размякшее от благодушия международное сообщество поднять пятую точку и готовиться к возможному развитию событий. Что касается прогноза о гибели 65 миллионов, то участники учений призывают не принимать результаты моделирования буквально.

- Мы не прогнозируем, что вспышка COVID-19 убьет 65 миллионов человек, - говорят эксперты Центра медицинской безопасности. - Сценарий учений “Событие 201” не может быть использован для прогнозирования вспышки COVID-19, поскольку исходные данные, которые мы использовали для моделирования воздействия вымышленного вируса, не похожи на данные вируса Sars-Cov-2.

Кому война, кому мать родна

Хотя сторонники теории заговора обвиняют Гейтса, что он каким-то образом зарабатывает на пандемии коронавируса, на самом деле “модная” болезнь приносит Биллу сплошные расходы. В начале вспышки коронавируса фонд Гейтса выделил 10 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 - по 5 миллионов были направлены в Китай и Центрам по контролю и профилактике заболеваний в странах Африки. Затем Гейтс вместе с основателем “Фейсбука” Марком Цукербергом объявили, что вкладывают 25 миллионов долларов на разработку лекарственных препаратов для лечения коронавируса.

Джефф БезосФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, как говорится, кому война, кому мать родна - владелец частной аэрокосмической корпорации Blue Origi Джефф Безос благодаря коронавирусу значительно увеличил свое состояние. По данным Bloomberg Billionaires Index капитал Безоса составлял 138 миллиардов долларов, однако коронавирус разогрел рынок онлайн-торговли и в результате роста стоимости акций компании Amazon (крупнейшего в мире интернет-магазина). Безос богатеет на 33 миллиона долларов ежедневно в течение последних трех месяцев.

Илона Маска хотят отключить от “Твиттера”

Другой блестящий интеллектуал и технологический революционер - Илон Маск позорным образом облажался в оценке ситуации с коронавирусом.

- Коронавирусная паника это глупость - заявил глава частной аэрокосмической корпорации Space X в своем “Твиттере” в начале пандемии. - Бьюсь об заклад, что в апреле в США не будет новых случаев заражения, продолжил Маск.

Другой блестящий интеллектуал и технологический революционер - Илон Маск позорным образом облажался в оценке ситуации с коронавирусом.Фото: REUTERS

И, как мы знаем, попал пальцем в небо, поскольку число инфицированных в Штатах перевалило уже за 1 миллион человек. А поскольку Маск и до этого куролесил в соцсетях на тему Covind-19, то возникло целое движение, участники которого требуют запретить Маску нести всякую пургу в “Твиттере”. Формальным поводом для этого стал твитт Илона о том, что дети и подростки не болеют коронавирусом. Поскольку “Твиттер” ведет жесткую политику по отношению к тем, кто распространяет дезинформацию, Маска по идее должны были забанить. Однако представители Твиттера отказались считать это высказывание нарушением. Вероятно, социальная сеть не хочет лишаться одного из самых популярных своих авторов - на аккаунт Илона подписано более 32 миллиона человек.