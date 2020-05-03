Число заболевших коронавирусом в России на 3 мая 2020 достигло 124 244

Число заболевших коронавирусом в России на 3 мая 2020 года достигло 124 244, увеличившись за минувшие сутки на 9671. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов по контролю за распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Москве (62 658, +5358), Московской области (13 314, +807), Санкт-Петербурге (4734, +323) и Нижегородской области (2443, +320). Более тысячи пациентов с коронавирусом в Мурманской (1456, +143), Тульской (1135, +88), Ростовской (1106, +80), Калужской (1065, +69), Брянской (1062, +73), Рязанской (1021, +98) и Свердловской (1016, +81) областях, Краснодарском крае (1162, +79) и Республике Дагестан (1662, +109).

Благополучно излечились от коронавируса 15 056 человек, за минувшие сутки и[ ряды пополнили еще 1771 выздоровевших пациентов. С начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 1225 человек. Число проведенных тестов по данным сайта стопкоронавирус.рф превысило 3,9 миллиона.