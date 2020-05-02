ФИФА предложила играть в футбол по формуле весна-осень

Кажется, что мы совсем недавно вырвались из советской системы проведения чемпионата, когда он начинался весной и заканчивался осенью. Теперь российское первенство начинается летом, зимой делает безумный почти трехмесячный перерыв, вновь стартует в марте, а заканчивается в мае, как и в большинстве стран Европы. Тем самым, несмотря на северный климат, мы подстроились под их футбольную систему. Определять участников еврокубков и оформлять трансферы футболистов стало несколько легче, но особых дивидендов нам это не дало. Успехов на клубном уровне на международной арене за последние 10 лет не было, да и чемпионат России нельзя сказать, чтобы расцвел.

Но как ни парадоксально, о переходе на «советскую» систему заговорили в ФИФА. Дело в том, что ведущие футбольные страны Европы – Англия, Италия, Испания и Германия все же планируют доиграть свои чемпионаты этим летом. А это значит, что старт следующих первенств стоит сдвинуть, как минимум, на осень. А то и дальше. За что и ухватилась ФИФА, которой надо провести ЧМ-2022 в Катаре в ноябре-декабре. В обычные времена пришлось бы останавливать все внутренние чемпионаты и платить гигантские неустойки федерациям стран. А сейчас под шумок коронавируса чиновники подкидывают идею.

«ЧМ-2022 должен пройти в ноябре-декабре, поэтому переход на сезон в течение календарного года может произойти. В Южной и Северной Америке уже играют в течение одного года. Может быть, так следует поступить в Европе и Африке. Эту возможность надо будет обсудить с национальными федерациями и континентальными союзами. Мы начали думать о возможном утверждении нового календаря с 2024 года. Из-за кризиса, вызванного пандемией, нам нужны немедленные ответы», - закинул удочку вице-президент ФИФА Виктор Мональяни.

Большинство специалистов критически отнеслись к этой идее. Но сейчас, когда неизвестно, когда закончится пандемия, самое время обсуждать будущее футбола, который, как и весь мир, уже не будет таким, как раньше.