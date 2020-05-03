Число умерших из-за коронавируса в России на 3 мая 2020 года возросло до 1 222 человек. Жертвами болезни за сутки в стране от инфекции covid-19 стали 57 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заболевания в РФ достигает 124 054, за сутки врачи выявили коронавирус у 9 623 человек.На данный момент это рекордное число инфицированных за сутки в государстве.

Тем временем, наибольшее количество пациентов с положительным тестом на covid-19 наблюдается в Москве.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как отличить сезонную аллергию от реакции организма на коронавирусную инфекцию. По данным Роспотребнадзора, у людей, ежегодно сражающих аллергией, например, на цветения, в большинстве случаев не наблюдается повышения температуры или усталости.

Также по словам специалистов ведомства, при аллергии не бывает мышечной боли, а приступы кашля могут наблюдаться только у тех, кто страдает от бронхиальной астмы. Аллергикам медики рекомендуют оставаться дома, на самоизоляции, поскольку концентрация пыльцевых зерен гораздо выше на улице, чем в помещении.