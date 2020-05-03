Число выздоровевших от коронавируса в России на 3 мая 2020 года составило 15 013 человек. Всего за сутки больницы покинули 1 793 человека. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное. Пока им предстоит некоторое время пробыть дома, на самоизоляции.

По данным портала стопкоронавирус.рф, общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в разных субъектах страны уже превысило 124 тысячу заразившихся.

Ранее сайт kp.ru писал, что стали известны регионы России с самой высокой смертностью от коронавируса. Летальность рассчитывается специалистами исходя из числа погибших и общей численности населения.

На первом месте в этом списке оказалась вовсе не Москва, она расположилась только на второй строчке с показателем 1,11 процентов, по данным Яндекс. Самый высокий показатель летальности в Краснодарском крае - 1,72 процента. В этом регионе умерли 20 человек, заражены 754 человека.

Тем временем в Роспотребнадзоре призвали аллергиков оставаться дома. По мнению экспертов, на улице гораздо больше факторов, способных вызвать приступы аллергии, чем в помещении.