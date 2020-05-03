2020-05-02T23:55:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 3 мая 2020: Россия благодарит героев-врачей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 3 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 3 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 3 мая 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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В семи населенных пунктах Нижегородской области введен карантин. В города Кулебаки, Павлово и Выкса, рабочие поселки Гремячево, Мухталово и Тумботино, а также село Починки нельзя попасть тем, кто в них не проживает. Ограничен и выезд местных жителей. Исключения сделаны только для сотрудников экстренных служб, предприятий и организаций, которые обеспечивают население всем необходимым или отвечают за его безопасность.

Введение столь суровых мер власти мотивировали сохранением высокого уровня заболеваемости, а также тем, что в указанных населенных пунктах расположены важные для региона предприятия.

По всей России люди выражают признательность врачам, борющимся с пандемией. Фасады зданий украшают все больше граффити со словами благодарности, а городские власти размещают на значимых объектах видеооткрытки.

Один из главных вопросов на сегодняшний день - можно ли заразиться коронавирусом повторно и сможет ли коллективный иммунитет человечества предотвратить вторую волну COVID-19. Отвечаем вместе с экспертами.

Авиационная консалтинговая компания SimpliFlying проанализировала санитарно-гигиенические меры, которые были приняты во многих странах в период пандемии, и рассказала, как преобразится сфера пассажирских авиаперевозок в посткоронавирусную эпоху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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