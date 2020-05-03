Коронавирус в России, последние новости на 3 мая 2020: Россия благодарит героев-врачей

В семи населенных пунктах Нижегородской области введен карантин. В города Кулебаки, Павлово и Выкса, рабочие поселки Гремячево, Мухталово и Тумботино, а также село Починки нельзя попасть тем, кто в них не проживает. Ограничен и выезд местных жителей. Исключения сделаны только для сотрудников экстренных служб, предприятий и организаций, которые обеспечивают население всем необходимым или отвечают за его безопасность.

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