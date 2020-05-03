2020-05-03T07:34:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 3 мая 2020: за сутки зарегистрировали 2 тысячи случаев заражения

Мы представляем последние новости о коронавирусе в Турции на 3 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 3 мая 2020: в стране зафиксировано 124 375 случаев заражения с начала эпидемииКоронавирус в Турции, последние новости на 3 мая 2020: в стране зафиксировано 124 375 случаев заражения с начала эпидемииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 3 мая 2020 года таковы: общее число случаев заражения достигло 124 375, скончались от инфекции 3 336 человек, выздоровели - 58 259 человек.

Страна успешно продолжает бороться с COVID-19 и даже помогает другим. Турция уже не раз отправляла в разные страны грузы с гуманитарной помощью: защитные средства, медикаменты. В прошлом месяце, к тому же, там провели успешные испытания вакцины от вируса на животных. Также на территории старого аэропорта в Стамбуле собираются построить еще одну больницу.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 3 мая 2020 года, накануне за сутки зарегистрировали почти 2 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Это минимальный показатель с 30 марта.

На текущий момент почти во всех провинциях продолжают действовать строгие ограничительные меры, каждую неделю там вводят комендантский час. Международное авиасообщение все еще остановлено и неизвестно, когда в стране начнется туристический сезон. Это зависит от эпидемиологической ситуации.

Между тем, владельцы отелей уже успокоили потенциальных отпускников – повышения цен в этом году, несмотря на коронавирус, не предвидится. Ведь все контракты с туроператорами были заключены еще до пандемии, поэтому цены останутся на том же уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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