Коронавирус в США, последние новости на 3 мая 2020: пилотажные группы пролетели над Вашингтоном в знак поддержки медиков

США находится на первом в мире месте по распространению коронавируса. Последние новости на 3 мая 2020 года таковы: 1 133 069 заболевших (общее число с начала эпидемии), 66 385 человек скончались, 175 382 - выздоровели.

Из-за эпидемии миллионы американцев потеряли работу. Сейчас уровень безработицы в стране сравнивают с тем, что был во времена Великой депрессии. Многие живут только на пособие, ожидая, пока для них найдется какая-нибудь работа. Но, конечно, в условиях коронавируса найти ее не просто. Сейчас в штатах введен режим ЧС и действуют различные ограничительные меры.

В Нью-Йорке уже 18 491 человек скончался от коронавируса. В городе не хватает мест для больных инфекцией, их приходится размещать в полевых госпиталях и даже в кафедральном соборе. Теперь местным жителям запрещено появляться в общественных местах без медицинских масок. Кроме того, все обязаны соблюдать социальную дистанцию. За этим следят не только полицейские, но и прохожие. Власти создали специальный номер, куда можно отправить фотографию нарушителей ограничительных мер и адрес, чтобы на место выехали полицейские.

Из-за высокой смертности и нехватки защитных средств группа нью-йоркцев подала в суд на Всемирную организацию здравоохранения, обвиняя ее в том, что в городе слишком поздно приняли строгие меры. А представители власти то и дело подчеркивают, что Китай «замалчивал» ситуацию с COVID-19.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 3 мая 2020 года, в знак поддержки врачей и медиков над Вашингтоном пролетели пилотажные группы воздушных сил страны. Среди них были "Буревестники" и "Голубые ангелы". Кроме того, подобные авиамероприятия прошли в Балтиморе и Атланте.