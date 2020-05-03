2020-05-03T20:02:13+03:00
Общество

Неизвестные страницы Победы: Вышел сборник о донорстве крови в годы Великой Отечественной войны

Издание выпущено в электронном формате Национальным фондом развития здравоохранения
Ольга БОРСКАЯ
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Ознакомиться с материалами книги может каждый Фото: Национальный фонд развития здравоохраненияОзнакомиться с материалами книги может каждый Фото: Национальный фонд развития здравоохранения
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Эту Победу приближал каждый житель страны. И вклад каждого нам, потомкам, важно помнить.

К 75-летию со дня Великой Победы в России вышел сборник «Донорство крови в годы Великой Отечественной войны». Это уже третье, дополненное издание книги. Впервые она была выпущена Национальным фондом развития здравоохранения в 2015 году к 70-летию Победы. Это был первый в России подобный сборник, который систематизировал информацию о вкладе доноров в отечественную медицину в годы войны.

В издании собрали очерки о донорстве крови в более чем 40 регионах Советского Союза. В третье издание включили как новые очерки об отдельных регионах, так и общую информацию о донорстве в СССР в годы Великой Отечественной.

Так, благодаря поддержке Службы крови и Департамента труда и социальной защиты населения Москвы удалось расширить очерк о донорстве в Москве и Московской области. Из сборника читатель узнает, что каждый день во время войны в столице кровь для раненых солдат сдавали 2 тысячи человек. Всего донорами стали 340 тысяч москвичей, они помогли спасти жизни сотен тысяч воинов.

Ознакомиться с материалами книги может каждый - третье расширенное издание опубликовали в электронном виде на сайтах Национального фонда развития здравоохранения nfrz.ru и spasibodonor.ru. Кроме того, самые интересные выдержки из сборника в течение всего мая будут публиковать в соцсетях НФРЗ.

Скачать сборник «Донорство крови в годы Великой Отечественной войны» можно по ссылке.

– Этот сборник – дань памяти и уважения участникам донорского движения: донорам, медикам, организаторам донорства, которые своим самоотверженным трудом приблизили нашу Победу и стали примером для последующих поколений участников донорского движения в СССР и Российской Федерации. В период 1941-1945 годов было совершено свыше семи миллионов переливаний крови, практически во всех городах и районных центрах страны были развернуты донорские пункты. Действующая армия получила свыше 1,7 млн литров крови. Кровь сдавали около 5,5 млн человек, и абсолютное большинство при этом отказывалось от положенных выплат, передавая деньги на нужды фронта, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови Российской Федерации. – 2020 год – юбилейный год, год 75-летия Великой Победы. Однако он стал очень нелегким и для России, и для всего мира. Мы гордимся тем, что даже в период пандемии COVID-19 участники донорского движения хранят и поддерживают традиции советского, российского донорства – невзирая на трудности, сдают кровь и ее компоненты, прекрасно понимая, что и в мирное время их кровь нужна ежедневно, ежечасно для людей, чья жизнь и здоровье зависят от донорства.

КСТАТИ

Материал подготовлен в рамках проекта «Лаборатория донорского движения: новые форматы работы с донорским контингентом для эффективной работы добровольцев в сфере донорства крови и донорстве костного мозга», реализуемом Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения на средства Конкурса Грантов «Москва – добрый город».

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