2020-05-03T13:00:20+03:00
Происшествия

Житель Подмосковья ударил ножом двоих полицейских за замечание о нарушении самоизоляции

Сотрудники госпитализированы, подозреваемый задержан
Анастасия ВАРДАНЯН
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Подозреваемый задержан. Им оказался 41-летний гражданин России, житель города ОзерыПодозреваемый задержан. Им оказался 41-летний гражданин России, житель города ОзерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Обычное замечание сотрудников полиции, которые поздно вечером 1 мая заметили в городе Озеры Московской области пьяного гражданина, гулявшего с собакой вдали от своего дома, закончилось кровавой разборкой. Собачник как с цепи сорвался и набросился на людей в форме с ножом. Полицейских он застал врасплох. Оба получили ножевые ранение. Скорую им вызвали очевидцы конфликта.

- Мужик собакой просто ушел. Он даже не пытался помочь, - рассказал «КП» житель города Озеры Леонид Жирков.

По словам местных жителей, полицейским досталось за попытку отправить жителя Подмосковья домой. Они всего-то напомнили ему про действующий в регионе режим самоизоляции.

Сейчас оба полицейских, которые являются сотрудниками следствия, находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Их жизни ничто не угрожает.

- Подозреваемый задержан. Им оказался 41-летний гражданин России, житель города Озеры. По данному факту проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Скорее всего, уже в ближайшее время против жителя Подмосковья Следственный комитет возбудит уголовное дело. Напомним, до 11 мая включительно в Москве и Московской области действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только для похода в ближайшие магазин или аптеку, в выгуливать домашних питомцев разрешено на расстоянии не более 100 метров от дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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