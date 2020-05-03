Метеорный поток Аквариды в 2020 году: когда и где наблюдать

Московский планетарий информирует: майскими короткими ночами, начиная с 5 мая, - с неба будут интенсивно сыпаться «звезды» .Рассказываем, когда и где наблюдать метеорный поток эта-Аквариды в 2020 году. Он начнет достигать своего максимума вслед за Лиридами – весенними первенцами, устроившими звездное шоу 22 апреля.

Аквариды начали прилетать еще 19 апреля - падали по чуть-чуть. В ближайшее время они «прибавят», а совсем иссякнут аж 28 мая.

По прогнозу Международной метеорной организации (International Meteor Organization - IMO) и согласно составленному «Календарю метеорных потоков» на 2020 год (2020 Meteor Shower Calendar), в ночь на 9 мая, а то еще и на 10, можно будет ожидать от 40 до 50 метеоров в час.

Большинство метеорных потоков или роев, как их еще называют, порождено кометами. Проносясь по своим орбитам, они просыпали пыль, а то и мелкие крупинки. Этот «мусор» влетает в атмосферу Земли на огромных скоростях. И расчерчивает небо яркими струйками.

Земля проходит через хвост "намусоревшей" кометы два раза в год: весной и осенью.

Поток эта-Аквариды создала комета Галлея. А название ему дало созвездие Водолея (Aquarius). Радиант Акварид — точка, из которой будто бы влетают метеоры, совпадает с эта-Водолея - самой яркой звездой созвездия.

Как сообщает специальная служба НАСА, следящая за метеорными потоками (NASA's Meteoroid Environment Office), аквариды влетают в атмосферу Земли со скоростью 62 километра в секунду. И сгорают на высоте 84 километра. А поскольку радиант располагается невысоко над горизонтом, то часто бывает, что эта-Аквариды расчерчивают небо очень длинными огненными струйками. Можно успеть загадать желание.

Аквариды хорошо виды в предрассветные часы – с 2 до 4 мск. Знатоки советуют, утеплившись, наблюдать за метеорами, лежа на раскладушке ногами на восток. Метеоры появятся над восточным и юго-восточным горизонтом. Наблюдением, правда, будет мешать полная Луна.

Кажется, что падающие звезды вылетают из самой яркой звезды созвездия Водолея.

Орбиту периодической кометы Галлея Земля пересекает дважды в год — в апреле-мае и в октябрь. Пылинки, оставленные хвостом кометы создают два метеорных потока: весной — Майские Аквариды, осенью — Ориониды (радиант в созвездии Ориона) с пиком активности 21-22 октября.

КСТАТИ О КАМНЯХ С НЕБА

Метеорит убил человека: обнаружены первые достоверные свидетельства

Несчастный случай произошел 22 августа 1888 года в сельской местности возле города Сулеймания. В то время эта была территория Османской империи, ныне – Ирака.

Турецкие и американские ученые (Ege University, Trakya University, SETI Institute), работая в Государственном архиве президента Турецкой Республики, обнаружили сразу три документа, которые свидетельствовали: один человек был убит, другой покалечен падающим метеоритом. О чем местные власти доложили аж самому султану Абдул Хамиду Второму (34-й султан Османской империи). А ученые рассказали в журнале Meteoritics & Planetary Science, на которые ссылается портал ScienceAlert.

Метеориты "милостивы": даже Челябинский никого не убил. Только напугал и стекла побил.

Авторы отчетов, составленных на османском языке, отметили дату и время происшествия: 22 августа 1888 года, 20:30. Написали об огненных шарах, которые появились над селом и падали в течение 10 минут – «как дождь». Одно падение завершилось трагически. Имена пострадавших указаны не были. Равно как никто не сохранил и метеорит, который их травмировал.

Возможно, камни, упавшие тогда с неба, прилетели сами по себе, а могли быть и частью потока Персеиды, образованного хвостом кометы Свифта-Туттля. Он каждый год «орошает» Землю с 17 июля по 24 августа.

Иных несчастных случаев за Персеидами и другими метеорными потоками больше не числится, даже если подозрения на их счет подтвердятся.

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