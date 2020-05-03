2020-05-03T14:06:13+03:00
Наука

Метеорный поток Аквариды в 2020 году: когда и где наблюдать

С неба полил второй весенний «звездный дождь». Рассказываем, когда и где можно наблюдать метеорный поток Аквариды в 2020 году
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Метеорный поток эта-Аквариды называют еще майскими акваридами.Метеорный поток эта-Аквариды называют еще майскими акваридами.
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Московский планетарий информирует: майскими короткими ночами, начиная с 5 мая, - с неба будут интенсивно сыпаться «звезды» .Рассказываем, когда и где наблюдать метеорный поток эта-Аквариды в 2020 году. Он начнет достигать своего максимума вслед за Лиридами – весенними первенцами, устроившими звездное шоу 22 апреля.

Аквариды начали прилетать еще 19 апреля - падали по чуть-чуть. В ближайшее время они «прибавят», а совсем иссякнут аж 28 мая.

По прогнозу Международной метеорной организации (International Meteor Organization - IMO) и согласно составленному «Календарю метеорных потоков» на 2020 год (2020 Meteor Shower Calendar), в ночь на 9 мая, а то еще и на 10, можно будет ожидать от 40 до 50 метеоров в час.

Большинство метеорных потоков или роев, как их еще называют, порождено кометами. Проносясь по своим орбитам, они просыпали пыль, а то и мелкие крупинки. Этот «мусор» влетает в атмосферу Земли на огромных скоростях. И расчерчивает небо яркими струйками.

Земля проходит через хвост "намусоревшей" кометы два раза в год: весной и осенью.

Земля проходит через хвост "намусоревшей" кометы два раза в год: весной и осенью.

Поток эта-Аквариды создала комета Галлея. А название ему дало созвездие Водолея (Aquarius). Радиант Акварид — точка, из которой будто бы влетают метеоры, совпадает с эта-Водолея - самой яркой звездой созвездия.

Как сообщает специальная служба НАСА, следящая за метеорными потоками (NASA's Meteoroid Environment Office), аквариды влетают в атмосферу Земли со скоростью 62 километра в секунду. И сгорают на высоте 84 километра. А поскольку радиант располагается невысоко над горизонтом, то часто бывает, что эта-Аквариды расчерчивают небо очень длинными огненными струйками. Можно успеть загадать желание.

Аквариды хорошо виды в предрассветные часы – с 2 до 4 мск. Знатоки советуют, утеплившись, наблюдать за метеорами, лежа на раскладушке ногами на восток. Метеоры появятся над восточным и юго-восточным горизонтом. Наблюдением, правда, будет мешать полная Луна.

Кажется, что падающие звезды вылетают из самой яркой звезды созвездия Водолея.

Кажется, что падающие звезды вылетают из самой яркой звезды созвездия Водолея.

Орбиту периодической кометы Галлея Земля пересекает дважды в год — в апреле-мае и в октябрь. Пылинки, оставленные хвостом кометы создают два метеорных потока: весной — Майские Аквариды, осенью — Ориониды (радиант в созвездии Ориона) с пиком активности 21-22 октября.

КСТАТИ О КАМНЯХ С НЕБА

Метеорит убил человека: обнаружены первые достоверные свидетельства

Несчастный случай произошел 22 августа 1888 года в сельской местности возле города Сулеймания. В то время эта была территория Османской империи, ныне – Ирака.

Турецкие и американские ученые (Ege University, Trakya University, SETI Institute), работая в Государственном архиве президента Турецкой Республики, обнаружили сразу три документа, которые свидетельствовали: один человек был убит, другой покалечен падающим метеоритом. О чем местные власти доложили аж самому султану Абдул Хамиду Второму (34-й султан Османской империи). А ученые рассказали в журнале Meteoritics & Planetary Science, на которые ссылается портал ScienceAlert.

Метеориты "милостивы": даже Челябинский никого не убил. Только напугал и стекла побил.

Метеориты "милостивы": даже Челябинский никого не убил. Только напугал и стекла побил.

Авторы отчетов, составленных на османском языке, отметили дату и время происшествия: 22 августа 1888 года, 20:30. Написали об огненных шарах, которые появились над селом и падали в течение 10 минут – «как дождь». Одно падение завершилось трагически. Имена пострадавших указаны не были. Равно как никто не сохранил и метеорит, который их травмировал.

Возможно, камни, упавшие тогда с неба, прилетели сами по себе, а могли быть и частью потока Персеиды, образованного хвостом кометы Свифта-Туттля. Он каждый год «орошает» Землю с 17 июля по 24 августа.

Иных несчастных случаев за Персеидами и другими метеорными потоками больше не числится, даже если подозрения на их счет подтвердятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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