«Теперь я поняла весь масштаб пандемии»: Заболевшая коронавирусом Татьяна Васильева обратилась к поклонниками

Новость о том, что звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяна Васильева попала в больницу с подозрением на коронавирус, расстроила поклонников актрисы. Почувствовав себя плохо, 73-летняя артистка вызвала «скорую» и поехала в больницу. Татьяна Григорьевна сдала тест на COVID-19 и сейчас ждет результатов, хотя по симптомам она абсолютно уверена, что у нее коронавирус. О том, как она себя чувствует, Васильева рассказала в Инстаграме.

По словам актрисы, раньше она не слишком серьезно относилась к эпидемии и не представляла себе ее масштабов. И только когда попала в больницу, поняла, что ситуация действительно серьезная.

- Спасибо вам всем за поддержку, комментарии, сообщения и звонки! – поблагодарила Васильева поклонников на своей странице в соцсети. - Хочу немного рассказать о своём самочувствии, чтобы не множить домыслы и слухи. Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37.5-37.8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах. Вчера Филипп и Лиза (дети актрисы – Ред.) уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий…

vasileva_vtg Всем добрый вечер Спасибо вам всем за поддержку, комментарии, сообщения и звонки!

Актриса решила лечиться дома, чтобы не перегружать врачей:

- Уже ночью, один из санитаров сказал мне, что на снимке все в порядке. И я с легким сердцем поехала домой, - рассказала Васильева. - А сегодня утром мне позвонила врач и оказалось, что у меня двусторонняя пневмония. Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на Covid придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе.

Артистка уверяет, что тщательно соблюдала самоизоляцию и свела свои контакты к минимуму.

- Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки, - пишет актриса. - И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома! Будьте здоровы.

В комментариях поклонники желают актрисе здоровья и переживают за нее, ведь по возрасту Васильева находится в группе риска. И хотя, по наблюдениям медиков, женщины переносят болезнь легче мужчин, недавняя госпитализация певицы Надежды Бабкиной показывает, что коронавирус не щадит никого. Надежда Бабкина почти две недели провела в клинике, несколько дней она лежала в реанимации на искусственной вентиляции легких. К счастью, сейчас все позади, 70-летняя Надежда Георгиевна уже выписалась из больницы и долечивается дома. «Выкарабкалась из страшной ситуации, спасибо врачам», - говорит Бабкина.