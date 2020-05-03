В Москве пятиклассница нашила масок для волонтеров поискового отряда

Сбор масок волонтеры отряда «Поиск пропавших детей Москва» объявили еще в начале пандемии. Их работу во время карантина никто не отменял, (люди как пропадали, так и пропадают), а денег на покупку средств защиты попросту не было. Откликнулись сотни людей и не только из Москвы, но и из других регионов. Но, пожалуй, самой дорогой посылкой стали маски ручной работы, которые сделала пятиклассница из Москвы Варвара Чевыкалова.

- Варвара, как и остальные ребята, сейчас на удаленном обучении. Свободного времени много, вот она и решила провести его с пользой. У нас дома есть швейная машинка. Сама я ей почти ей не пользуюсь, а дочка решила освоить, когда узнала, что волонтерам нужны маски. Объявление она увидела на странице отряда В Контакте. Выкройку дочка сама нашла в интернете. Первую маску мы шили вдвоем. А потом дочка набила руку и стала ловко их штамповать, - рассказала «Комсомольской правде» мама Варвары Ирина Чевыкалова.

Маски волонтерам уже передали родители Варвары. Маленькая рукодельница пообещала нашить еще, если потребуется.

- На данный момент мы полностью обеспечены масками. Но неизвестно, сколько продлится карантин, поэтому мы стараемся сделать запасы, - рассказала «КП» Марьяна Шевцова, руководитель пресс-службы общественного движения «Поиск пропавших детей Москва».