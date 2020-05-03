Специалисты объяснили, зачем нужен масочный режим в Подмосковье и как он будет работать

В жизни 29-летнего Андрея Фадеева из Мытищ за последний месяц-полтора многое круто изменилось. До вспышки эпидемии он был продавцом в спортивном магазине. Сейчас работает курьером. Причем, к таким карьерным «качелям» относится совершенно спокойно.

- Семью кормить надо, сидеть на одном месте и пялиться в телевизор - не мое. Когда нас временно распустили по домам, я сразу начал искать работу. Теперь вот курьер. Зарабатываю, кстати, даже побольше, чем в магазине.

Действительно, вакансия курьера сейчас - одна из самых многочисленных на рынке труда. В столичном регионе десятки тысяч молодых людей развозят клиентам интернет-заказы. По словам Андрея, главная сложность в его нынешней работе - вовсе не расстояния.

- Нам, например, в начале каждого дня фирма раздает медицинские маски и перчатки. И на вызовы я езжу, соблюдая все меры предосторожности. Но сейчас нередко бывает ситуация, что ты спешишь на очередной заказ, садишься в автобус, а в масках - только ты и водитель. Меня, если честно, поражает, насколько люди беспечно ведут себя в такой ситуации. По городу ходят без масок. В магазины заходят. Так коронавирус и передается…

Людмила Абасова из Балашихи, как и многие, сейчас работает на удаленке. Выходит из дома только в магазин. Всегда в маске.

- С самых первых дней «карантина» только в маске. Я не хочу рисковать ни собой, ни близкими. Да, в аптеках маски есть не всегда. Я через интернет заказала не самые дорогие, мне достаточно. В конце концов, тут речь идет не о цене, а о твоем здоровье. Если бы все вот так же в масках ходили, мы, может быть, уже и из карантина вышли, - возмущается женщина.

«БУДЕМ НОСИТЬ, ПРИКАЗЫВАТЬ, УМОЛЯТЬ, ЗАСТАВЛЯТЬ. ВСЕ МЕРЫ ХОРОШИ!»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв получил предписания главного санитарного врача Подмосковья и принял решение ввести в регионе масочный режим. Это будет происходить в два этапа. С 1 по 11 мая ношение масок в общественных местах имеет рекомендательный характер - встречая людей без средств индивидуальной защиты, полицейские ограничиваются замечаниями. А с 12 мая граждане обязаны появляться в магазинах, аптеках, общественном транспорте только в масках.

- Мы провели большую работу и с коммерческими аптеками - их у нас более 4 тысяч, и с государственными - их 300, - рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Сейчас у нас есть маски. Раньше, месяц назад, мы не могли себе такого позволить. Не было, не хватало масок. Все маски шли в амбулаторию, поликлиники и госпитали. Поэтому будем носить, приказывать, умолять, заставлять. Все меры хороши, чтобы победить ситуацию, которая сегодня тревожит каждую семью.

Возможно, решение не самое популярное. Но в нынешней ситуации уже совершенно точно необходимое. Число выявленных больных коронавирусом в Подмосковье превысило 14 тысяч человек, а скончавшихся - больше 110. Несмотря на режим самоизоляции, на улицах по-прежнему немало людей. В-основном, конечно, тех, кто продолжает ездить на работу. А маски - тут нет никаких сомнений - уберегут здоровье сотен тысяч человек.

В Подмосковье приняли решение ввести масочный режим. Фото: пресс-служба правительства Московской области

«ЧЕЛОВЕК ДУМАЕТ, ЧТО ЗДОРОВ, А НА САМОМ ДЕЛЕ - НОСИТЕЛЬ»

- Часто бывает так, что человек думает, что он здоров - у него нет никаких симптомов, хорошие анализы, - говорит первый зампред Комитета по охране здоровья Госдумы, главный терапевт Московской области Наталья Санина. - На самом деле, он может быть носителем вируса и в какой момент начнётся его распространение - никто не знает. И вот тогда, нахождение в общественных местах без маски создаёт угрозу другим.

Санина отдельно подчеркивает, что носить маски должны все, в том числе дети. И, конечно, не нужно забывать часто и тщательно мыть руки.

- Масочный режим, дезинфекция, соблюдение всех правил - сейчас это очень важно, - объясняет главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш. - Заболеваемость растет. Чтобы предупредить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, носить маски нужно обязательно. Многие люди продолжают работать, ездят в общественном транспорте - и как раз масочный режим минимизирует распространение вируса, чтобы прервать цепочку заражений.

БИЗНЕС - В ПОМОЩЬ

В Московской области сейчас выпускают 620 тысяч масок в день. За последний месяц объемы увеличены сразу в 2 раза! Такого результата удалось добиться через перепрофилирование 11 частных предприятий легкой промышленности. Всего сейчас пошивом масок занимаются 14 компаний, еще 9 готовы перепрофилировать производство в ближайшее время.

Стоит напомнить, что одной из первых же мер поддержки, объявленных в Московской области для предпринимателей после начала эпидемии коронавируса стали новые субсидии для компаний, которые готовы выпускать маски. В Подмосковье возмещают 30% расходов на покупку оборудования, а для производителей масок субсидии увеличили до 80%!

При этом во многих городских округах местные власти договорились о пошиве масок с индивидуальными предпринимателями и ателье. Таким образом, средствами индивидуальной защиты обеспечиваются местные больницы, а в цехах сохраняются рабочие места.

МАСКИ БУДУТ ПРОДАВАТЬ В МАГАЗИНАХ

Итак, с 12 мая в любой магазин нельзя будет зайти без медицинской маски. Однако если у человека нет средств индивидуальной защиты, он может купить медицинскую маску на кассе. При чем без наценок, по приемлемой цене. Об это рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

- Несмотря на то, что до 12 мая «масочный режим» носит рекомендательный характер, многие ритейлеры уже информируют покупателей о том, что на территории магазина важно соблюдать не только дистанцию, но и использовать средства индивидуальной защиты, - сказал министр.

При этом стоит помнить, что во время эпидемии коронавируса лучше свести выходы из дома к минимуму.

- Мы призываем гостей и жителей Подмосковья не забывать про сложную эпидемиологическую обстановку и по возможности все необходимые товары заказывать удаленно – отметил Андрей Разин.

С 12 мая в любой магазин нельзя будет зайти без медицинской маски. Фото: пресс-служба правительства Московской области

МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

По поручению Андрея Воробьёва в Подмосковье сформировали запас масок.

- Очень важно, чтобы жители ответственно подошли к рекомендации, использовали маски и респираторы во всех местах общего пользования - в магазинах, аптеках, в общественных местах, а также на работающих предприятиях и при передвижении на транспорте, - отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

- Мы уже закупили медицинские маски в достаточном количестве и сформировали месячный запас в госаптеках, - сообщила директор государственной аптечной сети «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина. - Проводим постоянный мониторинг их наличия и при необходимости оперативно пополняем.

Найти ближайшую к вам государственную аптеку Московской области можно на сайте mo-medsvc.ru.

С 12 МАЯ…

Соблюдение масочного режима будут контролировать сотрудники правоохранительных органах. В зоне особого внимание - общественный транспорт. В автобусах и электричках появились предупреждающие стикеры, о введении масочного режима пассажиров также информируют через звуковые объявления.

- Ежедневно минтранс Мособласти совместно с Росгвардией и представителями правоохранительных органов проверяет пассажиров общественного транспорта на наличие QR-кода и соблюдения социальной дистанции, - сообщила первый замминистра ведомства Анна Кротова. - Рейды проходят на крупных пересадочных узлах, на остановках, на железнодорожных станциях, в автобусах, электричках и в такси. С 3 мая в рамках поверки пропусков инспекторы ведомства будут проводить разъяснительную работу с пассажирами на обязательное ношение масок. Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт.

Также, напомним, с 12 мая нахождение в общественном месте без маски будет чревато штрафом. В КоАП такое административное наказание уже закреплено - нарушителю придется заплатить 4 тысячи рублей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Как правильно использовать медицинскую маску

- В период гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ целесообразно использовать одноразовую медицинскую маску, - говорит руководитель Роспотребнадзора по МО, главный государственный санитарный врач региона Ольга Микаилова. - Вирусы передаются от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. С воздухом эти капли могут попасть на слизистую оболочку верхних дыхательных путей здоровых людей, которые находятся рядом с заражённым человеком.

При ношении маски нужно помнить несколько важных моментов.

- Носить маску нужно в многолюдных местах.

- Макса должна плотно прилегать к вашему лицу, закрывая не только нос и рот, но и подбородок.

- Важное правило: один выход - одна маска. При этом, если выход долгий, через 2-3 часа маску нужно поменять. Использовать повторно одну и ту же маску нельзя.

- Если маска стала влажной, ее нужно заменить на другую.

- Выбрасывать использованную маску нужно в урну. А затем следует тщательно вымыть руки.