2020-05-03T18:49:36+03:00
Звезды

«День рождения — грустный праздник»: Алла Пугачева, Баста, Сергей Лазарев и другие ликуют в заточении

Зато в Америке весело — Шарапова гоняет на машине, Кардашьян радуется параду машин
Егор АРЕФЬЕВ
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Свой день рождения Алла Пугачева отпраздновала по-домашнему.Свой день рождения Алла Пугачева отпраздновала по-домашнему.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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К сожалению, день рождения только раз в году. А куда деваться? Откладывать что ли из-за пресловутого COVID-19. Нет, конечно. Каждый выкручивается, как умеет. Необычный опыт, в конце концов, когда еще такое будет? «КП» представляет именинников, которых эпидемия заперла в заточении.

Баста (40 лет)

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40-летие застало Василия Вакуленко (он же Баста, он же Ноггано, он же Нинтендо) во время съемок седьмого сезона детского «Голоса». Но поскольку праздник пришелся на понедельник, отмечали, как сейчас принято, дома. Впрочем, поводов для грусти нет — для веселья у Басты есть всё: жена-красавица, любимые дочки Василиса и Маша, просторный особнячок за городом. Да и тречок модный, что рэпер состряпал аккурат к юбилею. Чем не праздник? «Мне 40, я их прожил словно сериал. Это только начало, так что, держите меня семеро», - призывает Баста.

Алла Пугачева (71 год)

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Дети поздравили Аллу Пугачёву с днём рождения и растрогали её до слёз
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Примадонна и так редко куда выходит в последнее время, так что 71 год отпраздновали в привычной манере — в родовом замке деревни Грязь. Муж певицы Максим Галкин заказал почти миллион алых роз, роскошный торт и снял на видео, как Алла Борисовна задувает 7 свечей. Ролик, конечно, попал в инстаграм артиста — праздник праздником, а лайки по расписанию. Дети пары Лиза и Гарри зачитали маме красивые поздравления.

Сергей Лазарев (37 лет)

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37 ! Уверен! Спокоен! Счастлив! С Днем Рождения меня!! Сергей Лазарев
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Дважды участник «Евровидения» отметил 37 лет дома — вместе с детьми Никитой и Аней, жутко похожими на него. Никуда не выходил, готовился к предстоящему онлайн-концерту.

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Сергей Лазарев показал смеющихся сына и дочь и призвал оставаться дома
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И правильно — так безопаснее! Друзья прислали артисту кучу видеопоздравлений, одним из которых Сергей был так тронут, что даже выложил его в инстаграм. Это шуточная песня от резидентов Comedy Woman Екатерины Варнавы и Евгения Бороденко.

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Бороденко и Екатерина Варнава поздравили Сергея Лазарева С Днём рождения
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Филипп Киркоров (53 года)

День рождения Филиппа Киркорова Фото: Instagram.com

День рождения Филиппа КиркороваФото: Instagram.com

Слегка игнорировав принципы самоизоляции, певец закатил шумную вечеринку у себя в особняке — там были замечены Андрей Малахов и Ани Лорак. Телеведущий не смог удержаться и записал спецвыпуск «Прямого эфира» прямо дома у Киркорова.

Фото: vesti.ru

Фото: vesti.ru

Подарков принесли столько, будто Новый год наступил. Что делать, если он публичная личность? Пришлось Филиппу ненадолго отлучиться в Останкино к «Вечернему Урганту», а вечером принимать торт именинника, скромно, как любит певец, украшенный «коробками» люксовых брендов: Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Philipp Plein. Завершилось празднование запуском шариков в небо.

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Филипп Киркоров отметил день рождения в кругу семьи
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Алла-Виктория и Мартин, конечно, были рядом с папой.

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Алла-Виктория и Мартин Киркоровы трогательно поздравили отца с днем рождения
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Мария Шарапова (33 года)

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Мария Шарапова
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Знаменитая теннисистка, давно живущая в США и разговаривающая по-русски с акцентом, решила не тухнуть дома в праздник. И погоняла на машине по идеальным американским автобанам. Мария запаслась булочками с лобстерами, спагетти, медовым тортом, который испекла с мамой, и отправилась к друзьям в домик на пляже, зарядив в салоне Red Hot Chili Peppers в своем «Порше». Всем бы так!

Кортни Кардашьян (41 год)

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Родные и близкие поздравили Кортни Кардашьян с днем рождения
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Семейство Кардашьян-Дженнер неплохо себя чувствует в условиях изоляции — они и так прославились благодаря трансляциям домашних разборок, так что посидеть лишние пару месяцев в особняке не так уж и трудно. К тому же верные друзья всегда рядом. В честь дня дня рождения Кортни близкие устроили настоящий автопарад, выстроив колонну из бугатти и прочих элитных машин, у ее дома в Калабасасе (Калифорния). Сестра Хлое в маске (правда, зайчика Playboy) поздравила Кортни в громкоговоритель. Дочь Ким Кардашьян, Норт Уэст, забралась на крышу машины с плакатом и кричала поздравления для тети. Словом, было весело!

ИСТОЧНИК KP.RU

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