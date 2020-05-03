Карантин собрал на границе Московской и Тульской областей пробку из нескольких тысяч машин
В воскресенье, 3 мая, несколько тысяч машин застряли в пробке на участке федеральной трассы М-2 Крым на границе Московской и Тульской областей. Причиной затора стали блокпосты, организованные на въездах в оба региона. Всех, кто въезжают в Московскую область, останавливают для проверки цифрового пропуска.
- Тормозят все машины, в том числе грузовики. Гаишники проверяют цифровые пропуска. QR-код вручную вбивают в свои мобильные телефоны. Тех, у кого пропуска нет, разворачивают, - рассказал «КП» автомобилист из Москвы Роман Гололобов.
По словам автомобилистов, затора на этом блокпосту нет. Чего не скажешь о ситуации на въезде в Тульскую область. Тут застряли более тысячи автомобилей.
- Стоим тут уже два часа. Поток почти не движется. С нами дети в машине, они уже исстрадались. Едем на майские праздники из Москвы в Курск. Тульскую область проедем транзитом, но все-равно придется пройти проверку, - рассказала застрявшая в пробке москвичка Наталья Зарубина.
Тормозят все машины, в том числе грузовики. Фото: Денис ИЛЬИН
На въезд в Тульскую область цифровой пропуск не нужен. Тут совсем другая проверка.
- Гаишники тормозят все машины без разбора. После этого подходят сотрудники роспотребнадзора: тетеньки в марлевых повязках. Они бесконтактным градусником измеряют температуру и записывают в обычный бумажный журнал маршрут следования. Если температура в норме, то пропускают, - рассказал житель Тульской области Дмитрий Козлов.
Напомним, ряд регионов ввел свои карантинные правила. К примеру, все въезжающие в Тульскую область обязаны 14 дней провести на карантине. Тем временем в Москве и Московской области до 11 мая действует режим цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения на любом виде транспорта.
Карантин собрал пробку на границе Московской и Тульской областей.Анастасия ВАРДАНЯН
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ИСТОЧНИК KP.RU
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