Россия щедрая душа: почему правительство снова разрешило вывозить маски из страны

Из России снова можно вывозить медицинские маски, ставшие чуть ли не главной приметой времен коронавируса. Постановление правительства, отменяющее запрет, было подписано еще 30 апреля. Правда опубликовали его только 3 мая.

Итого, запрет не подержался и двух месяцев. А ведь меры для «защиты интересов российских граждан» должны были действовать до 1 июня. Напомним, вывозить из страны тогда запретили не только маски, но целый список медицинских изделий, в частности защитные костюмы, медицинские халаты, бахилы и другое.

Почему же чиновники решили отказаться от принципа «своим нужнее» и разрешить продавать такие важные во время эпидемии изделия? Число больных, у которых обнаруживают коронавирус, с каждым днем все больше. Видимо, пока рано говорить, что мы одолели заразу.

- В российских аптеках нет дефицита медицинских масок и антисептиков, - объяснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

То есть российские заводы сумели-таки подстроить под требования времени и дать стране угля. То есть маски. По словам Мантурова, запас масок в стране – 20 млн штук. В апреле страна поднатужилась и произвела 138,5 млн этих изделий разных видов, еще 105 млн пришло из Китая.

Это уже не первое послабление, которое власти делают для продавцов и производителей масок. Ранее было отменено ограничение наценки на этот товар. Пару недель аптеки и посредники могли «накрутить» на одну маску всего 10 копеек наценки.

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