«Мы не будем танцевать»: Одну из пар в шоу «Танцы со звёздами» сняли с конкурса из-за подозрения на COVID-19

Немногие телепроекты продолжили выходить в период эпидемии. Все-таки это требует мобилизации ресурсов, повышенной концентрации и безупречной гигиены. Однако шоу «Танцы со звёздами» (Россия 1) в числе тех, кто зрителя не оставил.

Постановка танцевальных номеров требует многочасовых репетиций, контакта и, конечно, прикосновений. И пока организаторам шоу удавалось ограничить участников от запалы — артисты выбывали из-за травм: Елена Летучая сломала ребро, Екатерина Варнава потянула связки.

Однако совсем избежать рисков не получилось — у ведущей Марии Иваковой, танцующей вместе с двукратным победителем проекта Евгением Папунаишвили, подозревают коронавирус. В предстоящем выпуске шоу пара не выступит.

- Мы всю неделю готовили для вас суперджайв (зажигательный афроамериканский танец - Авт.), но увы, сегодня мы не будем танцевать в проекте «Танцы со заездами», - призналась в инстаграме Ивакова. - В целях безопасности я и Евгений Папунаишвили сегодня дома. Вчера вечером продюсер сообщил, что мой тест на covid19 отправлен на дополнительную верификацию в Роспотребнадзор, и только через несколько дней можно будет получить результат (надеюсь, он будет отрицательным). У Жени и остальных участников результаты отрицательные. Я чувствую себя хорошо, температуры нет, и аппетит по-прежнему крепкий.

maria_ivakova Друзья, мы всю неделю готовили для вас супер джайв, но увы, сегодня мы не будем танцевать в #Танцахсозвездами. В целях безопасности я и @e_papunaishvili сегодня дома. Вчера вечером продюсер сообщил, что мой тест на covid19 отправлен на дополнительную верификацию в Роспотребнадзор, и только через несколько дней можно будет получить результат (надеюсь, он будет отрицательным ). У Жени и остальных участников результаты отрицательные. Я чувствую себя хорошо, температуры нет и аппетит по-прежнему крепкий. Спасибо за вашу поддержку

Результаты теста готовятся несколько дней, так что вскоре будет понятно, примет ли пара дальнейшее участие в шоу. Если все в порядке, Ивакова и Папунаишвили вернутся к репетициям и представят пропущенный номер в следующее воскресенье. В любом случае, всех участников проекта перепроверили на наличие covid-19.