Число заболевших коронавирусом в России на 4 мая 2020 достигло 134 687

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 4 мая 2020 года в нашей стране составляет 134 687 случаев болезни. За последний день было выявлено 10 633 новых случая. Это рекордная отметка за все время наблюдений. Вирус был обнаружен в 85 российских регионах. 5 345 человека, или же 50,3% случаев, были из тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (68606), Московская область (14136) и Санкт-Петербург (5029). За - остальные регионы. Это - Нижегородская область (2695), республика Дагестан (1798), Мурманская область (1694), Краснодарский край (1244), Тульская область (1218), Ростовская (1178), Калужская область (1136), Свердловская область (1091), Ленинградская область (1037), республика Татарстан (1031), республика Башкортостан. В остальных регионах - менее 1000 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 16 639 человек. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 1 626 человек, что тоже является существенным показателем. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 1280 человек, из которых 58 умерли за последние сутки.

По всей стране проведено более 4,1 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.