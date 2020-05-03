2020-05-03T18:47:25+03:00
Политика

Украинского футболиста вместе с бабушкой затравили за фото с изображением Ленина

Украинцев оскорбила советская символика
Роман ГОЛОВАНОВ
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Алексей Хахлев. Фото: dinamo.kiev.uaАлексей Хахлев. Фото: dinamo.kiev.ua
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В скандал попал полузащитник львовских «Карпат» Алексей Хахлев. Он приехал к бабушке, чтобы отметить ее 76-летие. Для соцсетей они сделали семейное фото. Старушка держала в руках цветы и растяжку с изображением Владимира Ленина.

Болельщики устроили Хахлеву и его бабушке травлю за неправильное фото. Якобы их оскорбила советская символика. Фото футболиста заставили убрать. А руководство «Карпат» вынесло игроку строгое предупреждение. В клубе сказали, что члену команды нельзя позировать с чужеродными символами.

- Это не война с Лениным и Советским союзом. Это их битва против России, - сказал kp.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. - Они хотят разрушить все мостики, которые их связывают с настоящей истории. Мы тоже к Ленину относимся плохо. Но устраивать травлю из-за фото — это дикость. Уровень пиратов Сомали. Жгут книжки, заставляют уничтожать фотографии. Могли ведь вообще парня выгнать из клуба. Или грохнуть где-нибудь. Это уже настоящее одичание и зараза, страшнее коронавируса. Там 6 лет людям промывают мозги отборным нацизмом. Геббельс радуется, сидя в кипящем котелке.

Фото с бабушкой, которое вызвало скандал Фото: Instagram.com

Фото с бабушкой, которое вызвало скандалФото: Instagram.com

Депутат сказал, что Украине надо помочь устроить зачистку нацистов.

- Отправить туда наших ребят-силовиков. Пусть наводят порядок. Помогут Зеленскому. Его зажали в клещи. А мы давайте поможем. Сначала расправиться с теми, кто кормит этот цирк бандеровский уродцев. Отправить на нары украинских олигархов. Потом выловить пешек. Посадить эти дикие орды в клетку. И возить по городам нациков на потеху людям. Только кляп в рот вставить, чтобы свои гадости не кричали, - поделился планом Милонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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