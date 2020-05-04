Коронавирус в России, последние новости на 4 мая 2020: эксперт сказал, может ли пыльца стать распространителем коронавируса

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 4 мая 2020 года составляет 134 867 человек. Такие данные предоставлены региональными штабами по борьбе с распространением болезни.

Вот закончится коронавирус - и что будет дальше? Многие уже начинают задумываться. В материале "КП" - о том, почему после пандемии предстоит жить в новой реальности по части работы. Ведь кому нужны офисы, высотки, когда есть видеосвязь и домик за городом. А другие эксперты порассуждали о том, каким будет политический расклад в мире после пандемии коронавируса. В этих рассуждениях не последнее место отводится России.

Наступление сезона аллергии в 2020 году ждут особо аллергики. Возник вопрос - а может ли стать пыльца растений переносчиком коронавируса? "КП" поговорила с экспертами. А вот в Подмосковье официально с 12 мая будет строгий масочный режим - без них не пустят в магазины.

В тоже время, на границе у Тульской области скопилась большая пробка из машин. Возник небольшой коллапс, в причинах которого разобралась "КП".

Как же быть, если необходимо в такую пору как сейчас, отправиться в больницу? Эксперт сказал, как неободимо одеваться, чтобы обезопасить себя при поездке в медицинские учреждения.

А вот в Екатеринбурге школьница Каролина Черных за месяц самоизоляции не скучала - побила мировой рекорд по стоянию на голове. Реалии карантинного времени. Но стоит помнить - помимо коронавируса есть и другие болезни, и против них нужно регулярно прививаться.