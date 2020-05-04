2020-05-04T00:42:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 4 мая 2020: эксперт сказал, может ли пыльца стать распространителем коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 4 мая 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Рассказываем о последних новостях про коронавирус в России на 4 мая 2020 года.Рассказываем о последних новостях про коронавирус в России на 4 мая 2020 года.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 4 мая 2020 года составляет 134 867 человек. Такие данные предоставлены региональными штабами по борьбе с распространением болезни.

Вот закончится коронавирус - и что будет дальше? Многие уже начинают задумываться. В материале "КП" - о том, почему после пандемии предстоит жить в новой реальности по части работы. Ведь кому нужны офисы, высотки, когда есть видеосвязь и домик за городом. А другие эксперты порассуждали о том, каким будет политический расклад в мире после пандемии коронавируса. В этих рассуждениях не последнее место отводится России.

Наступление сезона аллергии в 2020 году ждут особо аллергики. Возник вопрос - а может ли стать пыльца растений переносчиком коронавируса? "КП" поговорила с экспертами. А вот в Подмосковье официально с 12 мая будет строгий масочный режим - без них не пустят в магазины.

В тоже время, на границе у Тульской области скопилась большая пробка из машин. Возник небольшой коллапс, в причинах которого разобралась "КП".

Как же быть, если необходимо в такую пору как сейчас, отправиться в больницу? Эксперт сказал, как неободимо одеваться, чтобы обезопасить себя при поездке в медицинские учреждения.

А вот в Екатеринбурге школьница Каролина Черных за месяц самоизоляции не скучала - побила мировой рекорд по стоянию на голове. Реалии карантинного времени. Но стоит помнить - помимо коронавируса есть и другие болезни, и против них нужно регулярно прививаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24
Опубликованы данные по числу заразившихся коронавирусом в мире на 4 мая
Эксперт объяснил, как лист бумаги поможет человеку при коронавирусе
Врач предупредил об опасности защитной маски при возвращении домой с улицы
Врач рассказал, как шапка помогает при коронавирусе
Врач назвал опасность масок "высокой степени защиты" при коронавирусе
В США обвинили Китай в намеренном сокрытии опасности коронавируса для пополнения запасов медикаментов
Врач сказал, какую злую шутку может сыграть жаропонижающее во время эпидемии коронавируса
Названы условия для возобновления работы отелей в Египте
Ученые нашли полезные антитела для препарата от коронавируса
Чемпион Европы по футболу был госпитализирован
В России спрогнозировали срок возобновления международных рейсов
Российское посольство оценило обвинения Киева о провале расследования трагедии в Одессе
Репетиция воздушной части парада Победы состоится 4 мая
В России могут ввести паспорт иммунитета к коронавирусу
Пушков прокомментировал слова Помпео о сокрытии Китаем ситуации с коронавирусом