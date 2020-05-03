За сутки в Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом

В оперативном штабе Москвы вечером, 3 мая, сообщили данные о количестве умерших пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

- Скончались 35 пациентов. У всех помимо положительного теста на COVID-19 была выявлена пневмония, - сообщили «Комсомольской правде» в оперштабе.

При этом в Москве наблюдается тенденция увеличения числа выздоровевших от коронавируса. За последние сутки излечились 655 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели более 7 тысяч человек.

В столице продолжает действовать режим самоизоляции. Однако пока остановить рост числа заболевших не получается. 3 мая в столице был зафиксирован антирекорд. Список новых случаев пополнили 5948 человек. Эксперты отмечают, что у большинства болезнь протекает без симптомов.

Напомним, до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, в Москве продолжает действовать система цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения на любом виде транспорта.

- Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, - обратились к москвичам в оперативном штабе.