2020-05-03T23:22:57+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом

У всех умерших была пневмония
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments3
За последние сутки в Москве умерли 35 пациентов с диагнозом коронавирус.За последние сутки в Москве умерли 35 пациентов с диагнозом коронавирус.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

В оперативном штабе Москвы вечером, 3 мая, сообщили данные о количестве умерших пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

- Скончались 35 пациентов. У всех помимо положительного теста на COVID-19 была выявлена пневмония, - сообщили «Комсомольской правде» в оперштабе.

При этом в Москве наблюдается тенденция увеличения числа выздоровевших от коронавируса. За последние сутки излечились 655 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели более 7 тысяч человек.

В столице продолжает действовать режим самоизоляции. Однако пока остановить рост числа заболевших не получается. 3 мая в столице был зафиксирован антирекорд. Список новых случаев пополнили 5948 человек. Эксперты отмечают, что у большинства болезнь протекает без симптомов.

Напомним, до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, в Москве продолжает действовать система цифровых пропусков. Они необходимы для передвижения на любом виде транспорта.

- Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, - обратились к москвичам в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24