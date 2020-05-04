Как получить пособия на детей и льготы по налогам: правительство запустило сервис для граждан и бизнеса

На сайте правительства появился информационный сервис, где можно получить всю информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях распространения коронавируса. Об этом kp.ru рассказали в пресс-службе правительства.

Сервис доступен на официальном сайте правительства по специальному адресу. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категории получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.

Пользоваться сервисом очень удобно. В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки ее действия, правила получения, необходимые документы, а также ссылки на электронные сервисы профильных ведомств в случае, если услугу можно оформить онлайн.

- Например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе правительства.

На странице сервиса также размещены данные о системообразующих предприятиях и наиболее пострадавших отраслях экономики. Там же можно посмотреть постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с Covid-19 в России и телефон «горячей линии» сайта стопкоронавирус.рф.

В перспективе сервис будет совершенствоваться. При вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе правительства.