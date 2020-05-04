Федерация впервые озвучила судьбу Алины Загитовой в сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 фигуристка Алина Загитова с 13 декабря 2019 года официально находится в отпуске от спортивной карьеры. Она приняла после финала Гран-При 2019, который прошел в Турине, приостановить свою спортивную карьеру вплоть до конца сезона 2019/2020. Но вот из-за пандемии коронавируса официально чемпионат мира, последний значимый турнир сезона, был отменен. А что же с карьерой Алины?

И вот, в федерации фигурного катания на коньках России озвучили планы по формированию сборной России на следующий сезон. Его обсудят на заседании исполкома и в числе главных вопросов - кто войдет в команду.

- Допустим, ну как можно не включать в состав Загитову? Она одна из сильнейших наших фигуристок, тем более, говоря о будущем, нужно помнить, что правила нашего вида спорта вскоре могут поменяться. Много в нашем мире неясностей, поэтому не нужно тревожить спортсменов», - сказал в интервью "Р-Спорт" почетный президент федерации Валентин Писеев.

В целом же, как отметил Писеев, не ожидается каких-то серьезных сюрпризов. И лидеры прошлых лет будут в обойме главной команды страны на грядущий сезон:

- Каких-то сюрпризов в составе нет, Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нем присутствуют, так же как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали.

Говоря же в целом о программе заседания исполкома ФФКР, то Валентин Писеев отметил:

- На исполкоме должны быть подведены итоги сезона, обсуждены планы на будущее в связи с распространением коронавируса, календарь, а также утвержден состав сборной России, который уже сформирован, но еще должен быть рассмотрен членами исполкома.

Напомним, что в прошлом сезоне в женском фигурном катании настоящим откровением стало выступление трех звездных учениц тренера Этери Тутберидзе. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова выиграли все турниры, в которых принимали участие. Им покорились все 6 этапов серии Гран-При, финал (Косторная), чемпионат России (Щербакова) и чемпионат Европы. Чемпионат мира 2020 в Канаде был отменен из-за пандемии коронавируса.