2020-05-04T02:22:54+03:00
Звезды

«Я разделась»: Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку

Певица не упускает случая похвастаться своими роскошными формами
Ирина СУХАНОВА
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Анна берет поклонников за душу не только вокалом. Фото: Инстаграм.Анна берет поклонников за душу не только вокалом. Фото: Инстаграм.
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Анна Седокова решила воспользоваться теплой погодой и оправилась на прогулку с собакой. Компанию певице, кроме ее домашнего питомца, составили бойфренд – баскетболист Янис Тимма - и старшая дочь Алина. Разомлев под солнышком, Анна рискнула немного позагорать и сняла с себя бомбер, оставшись в спортивном нижнем белье. Снимком своих роскошных прелестей, упакованных в черный топ, артистка поделилась в Инстаграме. А заодно порассуждала: как скоро жизнь на самоизоляции вернется в прежнее русло.

- В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку (землю) и так хорошо мне стало. От осознания того, что ещё чуть чуть, и все это закончится. Что скоро лето, можно будет постить фотки в купальниках и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями. Мы снова будем танцевать на столах и делать глупости, записывать весёлые песни, давать концерты и (О, Боги) наверное, зарабатывать. Кто-то знает, когда откроют границы? Что думаете? – поинтересовалась Седокова у поклонников.

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Как же круто сегодня! В городе плюс 20 и мы вышли погулять с собакой.
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Подписчики 37-летней звезды настроены далеко не так оптимистично, как она. Многие считают, что жить на карантине придется еще довольно долго. «Мы в Италии ещё не скоро будем танцевать на столах. Завтра выпускают из дома, что уже счастье», «Разогналась ты, Анна, с пляжами и со всем остальным) Дай бог, чтобы к октябрю более менее общественные места открыли для посещений», «Ну, в 2021 году откроют», «Думаю вообще не откроют в этом году. Ну либо к зиме ближе», - пишут фолловеры в комментариях.

Пока дочь певицы читала сообщения в телефоне, ее возлюбленный оттачивал броски – кидал в дерево маленький мячик. Спортсмен, играющий за команду «Химки», на 9 лет моложе певицы. Ради романа с экс-«ВИА Грой» он оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.

Певица не упускает случая похвастаться своими роскошными формами. Фото: Инстаграм.

Певица не упускает случая похвастаться своими роскошными формами. Фото: Инстаграм.

Напомним, Анна — мать троих детей. Двое из них — дочь Алина и сын Гектор - живут вместе с ней. Старшую дочь Алину певица родила от футболиста Вадима Белькевича, трагически погибшего в 2014 году: у спортсмена оторвался тромб. Со своим вторым мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, Анна развелась, средняя дочь звёзды Моника живет в США вместе с отцом. Седокова летает на свидания к дочери в Америку по графику, установленному судом.

С отцом своего младшего ребёнка, сына Гектора, Анна рассталась практически сразу после рождения малыша. Артистка никогда в деталях не рассказывала об этих отношениях и только упоминала, что воспитывает Гектора одна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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