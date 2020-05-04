Коронавирус в Турции, последние новости на 4 мая 2020: выздоровели 63 тысячи человек

Последние новости о коронавирусе в Турции на 4 мая 2020 года таковы: общее число заболевших достигло 126 045 человек, 3 397 скончались, 63 151 - выздоровели.

В стране до сих пор введены различные ограничительные меры. Так, людям младше 20 лет и старше 65 лет нельзя покидать квартиры и дома. Все остальные могут вынести мусор, выгулять собак, купить продукты и медикаменты. Кроме того, в 31 провинции каждую неделю вводят комендантский час. Первая попытка прошла не успешно: о новом запрете сообщили за несколько часов до наступления субботы. Толпы местных жителей направились в магазин, чтобы купить продукты на несколько дней, рискуя заразиться и заразить других. После произошедшего глава МВД Турции подал в отставку, но президент ее не принял. Впрочем, с тех пор все проходило хорошо.

На текущий момент в стране нет дефицита лекарств или защитных средств. Более того, Турция помогает другим странам в борьбе с COVID-19, посылая им гуманитарную помощь. Также в стране прошли успешные испытания вакцины от коронавируса. Правда, их пока провели только на животных.

Кроме того, международное сообщение в Турции временно приостановлено. Но будущих туристов ободрили: когда закончится эпидемия, повышения цен не будет. Они останутся на прежнем уровне, потому что с туроператорами контракты заключали еще в прошлом году. И владельцы отелей не планируют отказываться от системы «все включено».

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 4 мая 2020 года, накануне за сутки выздоровели более 4,8 тысяч человек. А зарегистрировали 1670 новых случаев инфекции. Это минимальное значение за месяц.