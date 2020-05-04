Трамп: Я сниму шляпу перед изобретателями вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп, впервые за месяц покинувший Белый дом, воскресным вечером посвятил два часа общению с журналистами и простыми американцами.

Отдохнувший на президентской даче в Кэмп-Дэвиде, Трамп принял приглашение телеканала Fox News и ответил на вопросы, поступившие на прямую линию. Трансляция велась из вашингтонского Линкольновского мемориала. В своей сетке вещания телеканал назвал ее «Единая Америка: возвращаясь к работе». В последней четверти программы к Трампу присоединились вице-президент Майк Пенс и глава минфина Стив Мнучин.

Вопросы и пространные ответы на них касались внутренних ресурсов США, занимающих первые места в антирейтингах COVID-19.

Главное:

«Еще больше разнообразной помощи на пути к американским гражданам, которые не виноваты в эпидемии»;

«США получат вакцину от коронавируса до конца текущего года»;

«Где будет произведена вакцина - в США или в другой стране - мне все равно. Я сниму перед ее изобретателями шляпу»;

«Жителям Нью-Йорка еще долго придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию»;

«Дистанционное обучение – это здорово. Учащиеся вернутся в школы в сентябре. Но я переживаю за пожилых учителей, находящихся в зоне риска»;

«Чтобы сократить дефицит, оцениваемый в 25 трлн. долларов, США сократят некоторые статьи расходов и начнут производство большинства товаров на территории своей страны, а не за рубежом»;

«Китай пытается обвинить другие страны в эпидемии, но я считаю, что коронавирус пришел из китайского Уханя. Китай совершил ужасную ошибку и не хочет признавать ее».

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