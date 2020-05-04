2020-05-04T07:15:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 4 мая 2020: уже 210 тысяч случаев заражения

Мы собрали последние новости на 4 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 4 мая 2020: рост жертв инфекции снижаетсяКоронавирус в Италии, последние новости на 4 мая 2020: рост жертв инфекции снижаетсяФото: Игорь БУЛАТОВ
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Последние новости о коронавирусе в Италии на 4 мая 2020 года таковы: зафиксировано 210 717 случаев заражения, 81 654 человек вылечились, 28 884 - скончались.

Страна очень долго боролась с инфекцией. Она началась на севере страны, но быстро перекинулась на остальные территории. В какой-то момент положение почти достигло критической точки: места в больницах заканчивались, образовался дефицит защитных средств. Но все удалось преодолеть.

Уже с сегодняшнего дня в Италии ослабят ограничительные меры. Теперь местные жители смогут прогуляться в парках: подышать свежим воздухом вместе с детьми, заняться спортом, а также встретиться со своими родственниками. Затем постепенно будут открываться бары, кафе, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, музеи и кинотеатры. Но это будет уже ближе к лету. Отметим, что для туристов страну планируют закрыть до конца года.

Летом же итальянцы, скорее всего, смогут отдохнуть на пляжах. Если ситуация улучшится, то местные жители при соблюдении определенных мер безопасности смогут спокойно загорать и купаться. Все оборудование на пляжах будут дезинфицировать, и, кроме того, уменьшат количество шезлонгов, оставив между ними значительное расстояние.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 4 мая 2020 года, накануне общее число случаев заражения (и выздоровевшие, и зараженные) возросло на 1389. Это очень низкий показатель, который фиксировали еще в начале вспышки эпидемии.

В Италии выздоровела 100-летняя женщина, ранее заразившаяся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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