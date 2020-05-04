2020-05-04T07:25:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 4 мая 2020: вакцину планируют создать до конца года

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 4 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 4 мая 2020: в Нью-Йорке от инфекции скончались больше 18 тысяч человекКоронавирус в США, последние новости на 4 мая 2020: в Нью-Йорке от инфекции скончались больше 18 тысяч человекФото: Андрей АБРАМОВ
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Последние новости о коронавирусе в США на 4 мая 2020 года таковы: в стране зарегистрировано 1 158 041 случай заражения, 67 682 человек скончались, 180 152 человек - выздоровели.

Некоторые представители власти обвиняют Китай в сложившийся ситуации, полагая, что страна умышленно скрывала распространение и последствия от инфекции. Конечно, коронавирус ударил по всем сферам жизни в США. Так, работу потеряли уже миллионы человек. Многие сравнивают уровень безработицы в стране с тем, что был во времена Великой депрессии. Пока потерявшим работу американцам приходится рассчитывать только на пособие.

На данный момент в штатах введен режим ЧС. Одна из самых тяжелых ситуаций разворачивается сейчас в Нью-Йорке, где уже 18 925 человек скончались от коронавируса. Власти делают все, чтобы не дать инфекции распространиться: жителей обязали носить медицинские маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. Кроме того, все желающие могут пожаловаться на нарушителей ограничительных мер, сфотографировав их и отправив снимок с адресом на специальный номер. На место сразу выедут полицейские.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 4 мая 2020 года, президент Дональд Трамп сообщил, что до конца году в стране создадут вакцину от COVID-19. По его словам, работа над препаратом ведется активно и непрерывно.

В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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