Соседи позвонили в полицию, испугавших диких криков ребенка за стеной

Эта история произошла в посёлке Усово-Тупик, расположенном в Одинцовском городском округе. В режиме самоизоляции жители Московской области стали заниматься привычными делами в домашних условиях. Это касается и тренировок, которые на время карантина приостановились. Чтобы не потерять форму спортсмены активно продолжают заниматься в своих квартирах. А соседи становятся невольными свидетелями необычных звуков, которых раньше им слышать не доводилось.

Так и случилось в одной из многоэтажек посёлка. Владимир занимался домашними делами, когда услышал за стеной плач ребенка, сначала мужчина не предал этому особого значения. Но крики из-за стены то прекращались, то снова были слышны, продолжалось это достаточно долго. В какой-то момент сердце мужчины не выдержало, и он позвонил в полицию.

- По данному адресу поступил вызов в полицию, мужчина сообщил, что соседи бьют ребёнка, - сообщил источник kp.ru.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что бдительный сосед к счастью ошибся, и рядом с ним проживает вполне благополучная семья. А причиной звуков из-за стены была тренировка по гимнастике, которой занимается дочь соседей Вероника. Пандемия нарушила планы многих, в том числе юной гимнастки и её родителей, поэтому возможности водить ребёнка в секцию просто нет, а бросать тренировки нельзя. И роль тренера взяла на себя мама девочки Татьяна. Упражнения на гибкость в этом виде спорта бывают довольно болезненные, этим и объясняются детские крики из квартиры.